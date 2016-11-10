沃尔玛2017校招岗位创新高 提供200个管培生机会

培养零售业未来领导者 为全国业务布局储备管理人才

深圳2016年11月10日电 /美通社/ -- 近日，沃尔玛中国2017年校园招聘活动在广州、成都、杭州等地11所高校陆续启动，提供超过200个管理培训生岗位，创下近3年来沃尔玛校园招聘的最大规模。沃尔玛希望通过该项目为选择零售业作为长期职业发展的应届生提供上佳的职业成长道路，通过一系列成熟完善、贴近业务核心的培训机制，培养未来零售业的引领者。

沃尔玛中国人力资源部高级副总裁陈麟亦（Lynn Tan）表示：“中国零售业发展迅速，对各类专业人才的需求很大。作为连续多年在世界500强排名第一的零售商，沃尔玛在中国扎根发展20年，拥有近10万名员工，十分注重人才本土化，鼓励人才多元化，并且希望通过管理培训生项目培养全面型的零售精英人才。”

沃尔玛管理培训生项目是沃尔玛人才发展计划的重要组成部分，该项目为期2年，目标是把管培生培养为具有商业意识、发展潜力、成功决心和出色领导力的优秀人才，成功入职的应届生有机会在项目结束后成为沃尔玛门店的副总经理。首先，入职后的前6个月，管理培训生将被安排在门店轮岗学习，了解不同的职能和零售业的运作机制；接下来的主管阶段培训则会持续15个月，管培生将学习如何承担部门主管的工作职责，掌握部门各方面知识、流程以及管理要点；然后是为期3个月的潜龙计划，这个阶段管培生将参加集中培训，系统了解门店管理岗位职责，全面提升营运专业业务技能；最终成功入选的培训生将带领更大的团队，承担更多的运营职责。

2016年11月1日至30日，沃尔玛将全国巡回举行11场校园招聘主题宣讲活动，华南农业大学、四川农业大学、浙江财经大学等高等院校应届生们均有机会零距离感受沃尔玛的文化。截至目前，沃尔玛招聘团队已收到超过2万份求职简历。

事实上，沃尔玛对新生代人才的培养与发展不仅限于管理生培训项目，沃尔玛还提供大量实习生岗位、勤工俭学的工作机会以及与美国联合进行国际学院培养计划，每一位员工不仅可以通过成熟完善的培训快速学习零售业的各种知识和技能，同时还能结交到各个领域优秀的工作伙伴，体会到多元文化的沟通及业务挑战，获得自我价值实现。