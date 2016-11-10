意大利铜钟登陆内地，上海青雅钟表成独家代理

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 近日，中国钟表界迎来了一位重量级“选手”，意大利著名时钟品牌“意佩瑞”正式登陆上海。意佩瑞这家成立于1966年的古典铜钟企业，在其创立50年之时登陆内地，意义非凡。上海青雅钟表也有幸成为意佩瑞在中国大陆的总代理，而意佩瑞之所以选择与青雅合作，正是看中青雅在国内强大的经销网络，作为国内最大的机械钟进口商，青雅旗下代理的产品包括德国肯宁家，美国霍华德·米勒，英国肯米迪，德国马提亚·尼斯克，德国施耐德布谷鸟钟等世界著名时钟品牌。随着意佩瑞正式加入青雅钟表大家庭，青雅也会与意佩瑞一道共同开拓中国市场，为中国消费者带来西方古典时钟的魅力。



意大利铜钟及烛台为家居增加不少贵气

说起“意佩瑞”，中国消费者或许还有些陌生，但是在欧洲，这家企业可谓家喻户晓。作为全意大利最重要的金属铸造公司之一，其制造的古典铜钟畅销欧美市场，创始人约瑟夫•贝洛提（Joseph Belotti）从创立意佩瑞之初就开始追求完美和高品质，过硬的实力造就了今日的意佩瑞。“世界就是我们的市场”这是意佩瑞的口号，而“意大利制造”就是意佩瑞的保证，他的目标就是给予世人对“意大利制造”名声最大的尊重。



青雅钟表与意佩瑞签订总代协议

当人们谈起“意大利制造”，似乎永远都离不开质量，设计和工艺这三个话题，作为欧洲重要的文明古国，意大利产品凭借精益求精的质量和巧妙新颖的设计，使得“意大利制造”成为高端产品的代名词而备受推崇。

在意佩瑞50年的历史中，其制作的铜钟成千上万，几乎每个产品都是传统工艺与现代技术的完美融合，在意大利人看来，再好的机器也无法代替人的经验，铜钟的制作流程复杂，包括钟架沙模，人的因素就显的尤为重要，当然意佩瑞也会与时俱进，充分利用先进科技，在保证产品质量的前提下，尽可能地提高生产效率。

说到设计，意佩瑞的每个产品都有其顶级设计师操刀，力求做到与众不同，而意大利人的创造力似乎也是与生俱来，金属材质再加上美轮美奂的造型让人沉醉不已。



俄罗斯总统普京与意大利总统伦齐在克里姆林宫会面时摆放的意大利铜钟及烛台

如此高贵典雅，难怪意大利铜钟既能“飞”入平常百姓家，也能立于殿堂之上，大名鼎鼎俄罗斯总统普京在会见外国政要时，可见意大利铜钟及烛台放于会场之内，足见其高雅品味及艺术价值。

当然在意大利不仅仅是意佩瑞一家，意大利制造的名声几乎遍布城市每个角落，在意大利阿尼奥纳城（Agnone），有一家专门为世界各地教堂的钟楼供应巨钟的家族作坊，制作铜钟已达700年，且每一个钟全由手工打造。这背后除了意大利人“慢工出细活”的特质外，更体现了意大利人的工匠精神。

随着中国经济的不断增长，中国家庭可支配收入也在不断增加，有数据显示，中国2015年高净值家庭的数量达207万户。随着收入的增加，自然也希望享受高品质生活，而在家居装饰中，意佩瑞兼具质量与艺术气息的古典式铜钟无疑是体现品位的绝佳选择之一，与巴洛克（Baroque）装修风格更是异常吻合。这个已经走过半个世纪的意大利品牌，凭借其在艺术与工艺上的完美融合，日后势必会在中国刮起一阵不小的旋风。