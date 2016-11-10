2016全球治理高层政策论坛在京举办

“一带一路”：区域发展新路径

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016全球治理高层政策论坛今日在京举行。论坛旨在探索“一带一路”倡议的模式及其与现有的全球治理格局的内在联系，并探讨如何帮助中国和其他合作国家共享一个愿景，实现“一带一路”，并与2030议程及其17个可持续发展目标保持一致。

论坛由联合国开发计划署与中国国际经济交流中心联合举办，将众多“一带一路”沿线国家政策制定者、联合国官员、发展专家、智库学者和企业领袖齐聚一堂，集思广益，为达成“一带一路”沿线国家的共识提供政策建议。联合国副秘书长、联合国开发计划署副署长特格涅沃克·盖图会见了主要代表并做了主旨演讲 此次高层论坛还探讨了如何助力“一带一路”经济和交通走廊的形成，促进社会和环境可持续发展，从而惠及沿线70多个亚洲及太平洋地区、欧洲及非洲国家及其超过45亿的人口。这些国家经济总量约达21万亿美元。

中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强在致辞中表示，中国政府提出的“一带一路”倡议，为地区乃至全球提供了发展动力。“一带一路”倡议的实施，有助于“一带一路”沿线的大多数发展中国家的经济发展和社会进步，将给沿线国家人民带来实实在在的好处。为了更好地落实2030年可持续发展议程，促进区域发展，需要有关各方加强合作，共同推动“一带一路”建设向更高水平、更广空间迈进，特别是要推动建设绿色、低碳和可持续的“一带一路”，推动建设高水平、高标准和高质量的“一带一路”，推动建设具有创新和活力的“一带一路”，及推动“共商、共建、共享”。

联合国副秘书长盖图在主旨演讲中指出：“通过‘一带一路’倡议的提出，中国在全球范围内提出了一个具有深远影响的创新经济发展框架。该倡议是全球治理的一种新趋势和一次创新性的探索，它是通过区域合作取得共同繁荣的重要机遇。更重要的是，通过基础设施、信息技术、金融服务和社会人员等方面的互通互联，倡议还将成为落实可持续发展目标的助推器。”

今年全球治理高层政策论坛的召开建立在过去两届论坛的基础之上，并以近期联合国开发计划署与中国国家发展与改革委员会共同签署的共建“一带一路”谅解备忘录为重要背景。联合国开发计划署是第一个与中国政府签订实施“一带一路”倡议合作协议的国际机构。

联合国助理秘书长、联合国开发计划署亚太局局长徐浩良表示：“我们相信与不同机构和利益相关方在国际和区域层面的合作对于‘一带一路’沿线国家的可持续发展至关重要。联合国开发计划署的参与将为制定行动计划提供必要支持，确保倡议的有效实施。”

徐浩良还指出，未来的合作将侧重于重点研究和分析，支持“一带一路”的政策协调和沟通，充实知识和信息，运用创新和技术加强区域合作。“今天的论坛是这个过程中的重要一步。我们还将支持实际试点项目，以实现‘一带一路’倡议的发展红利，并为相关机构和领导人提供能力建设，以应对复杂挑战。”

论坛第二天还举办了“一带一路企业对话高峰论坛”，以促进中国企业和“一带一路”沿线国家之间的交流，探讨如何将在“一带一路”倡议平台上的投资机会与各国实际需求相匹配，从而促进共同繁荣和双赢合作。

论坛期间进行的讨论将对2017年举行的“一带一路峰会”有所贡献，并为实施谅解备忘录铺平了道路。此外，基于论坛主要成果编制的《全球治理政策报告》也将于明年发布。它将为中国和国际决策者提供有力的政策工具，以便更好地将“一带一路”倡议与可持续发展目标相结合，在全球产生更大的影响力。

查看论坛官方网页：http://www.cn.undp.org/content/china/zh/home/operations/projects/south-south-cooperation/global-governance--/