尼日利亚Future II队赢得速汇金广州非洲联盟公开赛

代表12个非洲国家的40支球队参加了首届足球锦标赛

中国广州2016年11月10日电 /美通社/ -- 五人制足球锦标赛速汇金广州非洲联盟公开赛 (MoneyGram Guangzhou Open African League) 最终以尼日利亚 Future II 队摘得首届比赛桂冠而告终。决赛在40支球队进行预选赛的两周后打响。决赛有八支领先队伍角逐奖杯和2,000美元冠军奖金。

得胜球队 Future II 的队长 Joseph Turkson 表示：“这次的锦标赛非常好，我们从没有在中国参加过这样有组织的而且奖金这么高的非洲社区体育赛事。球队角逐冠军的竞争很激烈，而我们赢了！我们要感谢速汇金把这项计划带到广州，我们期待明年的比赛。我们肯定会回来卫冕。”

锦标赛在非洲社区引起很大反响，非常受欢迎，参赛人数上限不得不提高，以便容纳所有想要参赛的球队。每个星期，ACT 俱乐部都成了非洲足球嘉年华，来自尼日利亚、加纳、利比里亚、塞内加尔、安哥拉、几内亚比绍、几内亚科纳克里、马里、喀麦隆、科特迪瓦、尼日尔和刚果等国家的球队为冠军展开激烈角逐，很多观众观看了比赛。

速汇金中国与蒙古地区高级主管 Andy Liu 表示：“本次锦标赛充分显示了社区和速汇金对足球的热情，有这么多球队参赛，超出了我们的最大预期。球员展示了高超的球技，我们期待明年在广州进一步扩大这项赛事的规模。”

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