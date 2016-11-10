普洱币：本位制数字货币白皮书 新闻发布会在香港举行

深圳2016年11月10日电 /美通社/ -- 《普洱币：本位制数字货币白皮书》暨数字货币全球汇兑结算系统新闻发布会11月9日在香港丽思卡尔顿酒店举行，来自中国、美国、韩国等数字货币领域专家、学者、金融家、银行家以及政界人士出席会议。

本次会议以首个本位制数字货币 -- 普洱币为讨论样本，议题为通过加密数字资产实现数字货币的本位制属性，本位制数字货币基于区块链应用场景的实现方式，以及区块链如何实现开源应用等等。



嘉宾出席发布会启动仪式

亚太日报记者在专访中了解到，《本位制数字货币白皮书》引用中国传统文化《易经》风格的语言逻辑，生动阐述了普洱币的生成方式及未来的运营模式。普洱银行茶业董事长叶强对本次会议上推出的首个数字货币全球汇兑结算系统的创新模式展开了介绍，该系统将用于实现多币种交易、数字货币及数字资产的兑换等功能，以及数字资产（股权、债权、版权、各类拆分权益）的登记托管及流动性构建，甚至是与银行资金的存管突破。依托全球结算系统，普洱银行茶业也将同时启动全球的普洱币应用场景线下布局。本次大会的召开对于区块链技术发展应用前景具有重要意义。叶强指出，在践行本位制数字货币的道路上，本位资产的选择是首要问题。普洱币选择用藏茶作为首选本位资产，成为本次大会首个本位制数字货币的讨论样本，率先将本位制的概念写入区块链技术领域，并采用区块链不可篡改的时间戳录普洱币的原创地位，代表了中国数字货币技术的创新及领先。

此外，与会代表在会上就中国首创的本位制数字货币技术及其带来的影响展开分析，并对在互联网迅猛发展下如何抓住机遇来推动国际区块链技术的高速发展等议题进行了深入探讨。来自美国的数字货币研究员、韩国区块链技术专家等数字货币行业专业人士在会上就本位制数字货币理念展开深入研讨，在本次会议上发起形成本位制数字货币联盟，并建立联盟公约，对于本位制数字货币和区块链未来的发展方向达成了共识。

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