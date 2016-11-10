研华提出垂直产业分享平台联盟，聚焦物联网六大领域

台北2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年11月10日，全球智能系统（Intelligent Systems）领导厂商研华科技在2016 Industrial IoT WPC工业物联网全球伙伴会议中，首次明确提出聚焦物联网六大重点领域：工业物联网、工业设备制造、智慧工厂、能源与环境、交通、网通，并以垂直产业分享平台联盟（Sharing Platform Alliance，简称SPA），加速各产业智能化应用。活动期间，研华也带领伙伴参观新落成的物联网园区二期制造中心，体验最新工业4.0概念的运用。



研华伙同伙伴一同将工业4.0落地。由左至右：Maurice Lim, Senior Solution Architect, Bosch Software Innovations, Johnson Li, General Manager, Midea Smart Technology Co., Ltd., Luke Lee, General Manager, Semiconductor Sales & Applications, Texas Instrument Taiwan, Chaney Ho, President, Advantech

布局物联网六大重点市场

研华科技董事长刘克振表示，物联网技术的普及运用、共享经济的发酵应用、企业逐步走向平台化经营的三大潮流将引领物联网世界。研华以共享经济概念为基础，将自身视为平台，建构生态体系，把关键技术或解决方案置于平台中分享给顾客，让客户能发挥最大价值，降低客户转化产业智能化障碍，并普及物联网技术运用于各产业中。其中，工业物联网事业单位，更以SRP软硬整合应用解决方案（Solution Ready Platform, SRP）为事业发展核心，以研华发展WebAccess分享平台联盟，结合生态圈伙伴一同藉由Sector-Lead专注垂直行业开发，共同合作SRP解决方案，将解决方案深耕落地。

研华科技工业物联网事业群副总蔡淑妍表示，研华工业物联网事业单位将以SRP模式，让所有客户在特定项目上皆能以更快速、更节省时间方式，达到应用产品的标准化，进而协助系统整合商客户达成客制化应用。此外，为深度了解各行业需求，研华将以Sector-Lead业务组织对焦产业，专注垂直行业开发，并因应着重的六大垂市场直领域，在业务团队上做相对应的转型与对焦。

蔡淑妍进一步说明，研华将以Sector-Lead业务组织专注聚焦包括工业物联网（General Industrial IoT）、工业设备制造（Industrial Equipment Manufacturing, IEM）、智慧工厂（iFactory）、能源与环境（Energy & Environment, E&E）、交通（Transportation）、网通（iNetworking）等六大垂直领域发展SRP全方位软硬整合应用解决方案。此次也将藉由全球伙伴会议，积极与各行业专属伙伴或通用性质的伙伴凝聚共识，期望能以平台为基础、以SRP应用解决方案为主导，并藉由Sector-Lead业务组织模式与生态伙伴集结，对准市场并提供加值服务，为整体工业物联网布局；现阶段更是积极进攻工业设备制造、智能工厂、能源与环境、交通等领域，其发展方向如下：

工业设备制造（Industrial Equipment Manufacturing, IEM）

提供完整的运动控制与机器视觉组件，包括运动控制，机器视觉、机器人控制器及智能设备的开发软件平台，帮助设备商来快速架构智能设备

以产业聚焦角度，深度结合各产业伙伴的domain know-how以及研华的产品技术与品牌优势，共同深耕产业，形成完整的SRP应用解决方案

智慧工厂（iFactory）

优先深耕自动化成熟度偏高、具备智能排程能力、可容易导入智慧工厂且快速实现工业4.0的市场－汽车组装业、食品产业、家电产业

针对传统产业如PCB、太阳能源、LED等，以开放式解决方案导入并协助提升等级进入工业4.0

导入创新在线销售经营模式IoT Mart，着重对于伙伴的B to B to C的应用方案销售，让SRP应用解决方案具备全球可复制性特质

能源与环境（Energy & Environment, E&E）

采用通讯标准IEC 61850，布局全球，建立智能电网基础设施的方案

产品采用全球领先的低功耗无线技术如LORA、Sigfox等，并结合过去在采集与控制的技术，研发出诸多新功能，以满足工业物联网对工业通讯可靠、实时和安全性的需求

藉由WebAccess+物联应用联盟，结合行业客户、政府、科研单位及业内系统整合伙伴，建立行业生态链合作平台；在智慧工厂、电力与能源、智慧农业等行业，以WebAccess软件为核心，垂直市场应用为导向，推广云端服务，为用户提供物联应用系统整合方案

交通（Transportation）

在研华各分公司形成专属团队，利用产品与产业know-how，协助客户并提供适合产品

与生态伙伴合作跨国性标案，利用研华全球布局优势，达到跨区域服务及在地服务

藉由研华在工业网通与运算平台等两大核心系列产品，成为全球前十大厂商的主要伙伴

2016 Industrial IoT WPC工业物联网全球伙伴会议，有近400位来自20多个国家的研华伙伴、客户共襄盛举；研华在会中针对工业物联网、工业设备制造、智能工厂、能源与环境、交通、网通等六大垂直领域，展出最新的技术、产品及SRP应用解决方案。研华持续秉持着“驱动智能城市创新共建物联产业典范”作为企业深耕及实现智慧城市与工业4.0的愿景。研华深信，不论是在智慧城市亦或工业物联网领域，唯有与生态伙伴协同合作，才能为客户带来最大的价值。