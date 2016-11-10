研华提出垂直产业分享平台联盟，聚焦物联网六大领域

台北2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年11月10日，全球智能系统（Intelligent Systems）领导厂商研华科技在2016 Industrial IoT WPC工业物联网全球伙伴会议中，首次明确提出聚焦物联网六大重点领域：工业物联网、工业设备制造、智慧工厂、能源与环境、交通、网通，并以垂直产业分享平台联盟（Sharing Platform Alliance，简称SPA），加速各产业智能化应用。活动期间，研华也带领伙伴参观新落成的物联网园区二期制造中心，体验最新工业4.0概念的运用。
布局物联网六大重点市场
研华科技董事长刘克振表示，物联网技术的普及运用、共享经济的发酵应用、企业逐步走向平台化经营的三大潮流将引领物联网世界。研华以共享经济概念为基础，将自身视为平台，建构生态体系，把关键技术或解决方案置于平台中分享给顾客，让客户能发挥最大价值，降低客户转化产业智能化障碍，并普及物联网技术运用于各产业中。其中，工业物联网事业单位，更以SRP软硬整合应用解决方案（Solution Ready Platform, SRP）为事业发展核心，以研华发展WebAccess分享平台联盟，结合生态圈伙伴一同藉由Sector-Lead专注垂直行业开发，共同合作SRP解决方案，将解决方案深耕落地。
研华科技工业物联网事业群副总蔡淑妍表示，研华工业物联网事业单位将以SRP模式，让所有客户在特定项目上皆能以更快速、更节省时间方式，达到应用产品的标准化，进而协助系统整合商客户达成客制化应用。此外，为深度了解各行业需求，研华将以Sector-Lead业务组织对焦产业，专注垂直行业开发，并因应着重的六大垂市场直领域，在业务团队上做相对应的转型与对焦。
蔡淑妍进一步说明，研华将以Sector-Lead业务组织专注聚焦包括工业物联网（General Industrial IoT）、工业设备制造（Industrial Equipment Manufacturing, IEM）、智慧工厂（iFactory）、能源与环境（Energy & Environment, E&E）、交通（Transportation）、网通（iNetworking）等六大垂直领域发展SRP全方位软硬整合应用解决方案。此次也将藉由全球伙伴会议，积极与各行业专属伙伴或通用性质的伙伴凝聚共识，期望能以平台为基础、以SRP应用解决方案为主导，并藉由Sector-Lead业务组织模式与生态伙伴集结，对准市场并提供加值服务，为整体工业物联网布局；现阶段更是积极进攻工业设备制造、智能工厂、能源与环境、交通等领域，其发展方向如下：
工业设备制造（Industrial Equipment Manufacturing, IEM）
智慧工厂（iFactory）
能源与环境（Energy & Environment, E&E）
交通（Transportation）
2016 Industrial IoT WPC工业物联网全球伙伴会议，有近400位来自20多个国家的研华伙伴、客户共襄盛举；研华在会中针对工业物联网、工业设备制造、智能工厂、能源与环境、交通、网通等六大垂直领域，展出最新的技术、产品及SRP应用解决方案。研华持续秉持着“驱动智能城市创新共建物联产业典范”作为企业深耕及实现智慧城市与工业4.0的愿景。研华深信，不论是在智慧城市亦或工业物联网领域，唯有与生态伙伴协同合作，才能为客户带来最大的价值。