莫德斯托-马里尼荣获意大利骑士勋章

马来西亚吉隆坡2016年11月10日电 /美通社/ -- The Marini's Group创始人兼所有者莫德斯托-马里尼(Modesto Marini)荣获了意大利知名的“意大利之星”骑士勋章(Knight of the Order of the Star of Italy)。



Italian ambassador to Malaysia, HE Mario Sammartino, and former Prime Minister of Italy, Enrico Letta, presenting the Cavaliere dell'Ordine Della Stella D'Italia to Modesto Marini, Founder of The Marini's Group.

Ordine Della Stella D'Italia(出自“Cavaliere”(骑士)头衔)是意大利政府一项最高的市民荣誉,旨在表彰为维护和提升国家威望发挥重要作用的意大利侨居人士,以及为所居住的国家与意大利之间的友好关系作出重大贡献的人士。该奖项授予的范围广泛,涵盖慈善活动、商业企业和宣传意大利美食与美酒等领域。

意大利驻马来西亚大使马里奥-萨姆马提诺 (Mario Sammartino) 阁下和意大利前总理恩里科-莱塔 (Enrico Letta) 于2016年10月20日在Marini's on 57举行的私人庆祝仪式上向马里尼颁发了Cavaliere dell'Ordine Della Stella D'Italia 奖章和证书。

在商业方面,莫德斯托骑士一直努力将吉隆坡推向全球舞台,即推出现代美食,开创娱乐体验,以及通过旗下公司 Monte Verde 为马来西亚市场进口部分最优质的意大利零售产品。他所拥有且备受赞誉的高端食品饮料餐厅和娱乐品牌由 Marini's on 57、Marble 8 和 M Marini Caffe 组成。

正是他对意大利的热爱见证了莫德斯托骑士不懈余力地宣传他对意大利所有事物的热爱。也正是这种坚持不懈的服务与奉献精神使莫德斯托荣获 Ordine Della Stella D'Italia。

莫德斯托骑士表示:“我真的非常荣幸获得来自祖国如此崇高的认可,并为能够为意大利和马来西亚作出贡献而感到自豪。我一直以意大利的各项传统为骄傲,而获得该奖则是对此的表彰。”

作为一名职业厨师,从22年前在马来西亚推出薄皮披萨和三个场地理念(酒吧、休息室与餐厅)起,莫德斯托改变了美食、餐饮和娱乐行业。在其开设的餐厅,他持续提高意大利美食的关注度,并以重点强调强大价值和可溯源性与可持续理念,不断引领这些餐厅的菜单内容和发展方向。正是上述这种理念促使 The Marini's Group 不断取得成功和佳绩。

垂询详情,请访问 The Marini's Group 网站,网址:http://marinisgroup.com/。