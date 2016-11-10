“亚太区金融技术创新实验室”入围初创企业亮相投资者日

本届入围的八家企业是ChartIQ、HedgeSPA、KYC-Chain、Lattice、Prive Managers、Seerene、Siork和TNG Wallet

香港2016年11月10日电 /美通社/ -- 近日，在第三届“亚太区金融技术创新实验室”年度投资者日活动上，一批脱颖而出的金融技术 (Fintech) 领先企业向众多顶级银行、风险投资机构和技术高管展示了其产品与服务。

“亚太区金融技术创新实验室” 是由埃森哲（纽交所代码：ACN）于2014年6月推出的孵化器项目，每届为期12周，旨在帮助初创企业与全球领先的金融机构建立联系，由此加强金融技术创新，推动亚太地区高科技产业的就业增长。本年度的投资者日活动在香港数码港举行。

香港特别行政区创新及科技局局长杨伟雄表示：“在香港，投资者日活动一直备受瞩目，因为其代表了一种最佳实践模式 -- 金融服务企业、埃森哲以及政府通力协作，共同培育为行业挑战提供创新解决方案的初创企业。随着金融技术在亚太地区的逐步崛起，我们很高兴能够在这种合作指导中发挥引领作用。”

2016年前三季度，亚太区金融技术投资总额已达近105亿美元，其中很大一部分都投向了大中华地区的企业，其规模远超欧洲（20亿美元）与美国（60亿美元）。

埃森哲大中华区金融服务业总裁陈文辉表示：“亚太地区金融机构与金融技术初创企业的合作愿意日益增强，企业们希望以此应对各种新的挑战，从如何利用区块链技术成就崭新的业务模式，到怎样利用数据分析和人工智能来最大程度地提高 IT 效率。我们发现现在的初创企业普遍具有金融行业的经验，了解金融机构的关注点，或是正在积极研究他们认为需要改善的客户体验。不过对于金融机构而言，最具价值的是这些创业者充满热情地聚焦于特定领域，掌握深入和专业的技能，从而能促进行业的创新和持续发展。”

本年度入围“亚太区金融技术创新实验室”的八家企业由来自金融机构的资深技术主管选出。他们在过去12周中获得了强化指导、产品与业务发展建议，以及和金融、技术和风投企业高管交流的机会。参与本届活动的十二家主要金融机构分别是：美银美林集团、法国巴黎银行、澳大利亚联邦银行、瑞士信贷、忠利集团、高盛、汇丰银行、摩根大通、马来亚银行、摩根士丹利、永明金融集团和瑞银集团。此外，为活动提供支持的银行机构还包括：中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、麦格理集团、野村证券、渣打银行、泰国汇商银行、法国兴业银行和三井住友金融集团。

今年入围的初创企业已开发了一系列创新成果，包括：精确贴合客户投资意图的财富管理解决方案、依托区块链技术的客户识别服务、基于汉字算法帮助金融机构提前预警风险的防欺诈程序等。以下是此次入围企业：

香港数码港首席执行官林向阳 (Herman Lam) 在活动期间宣布，将延长与埃森哲的合作协议，在未来三年将继续为该项目提供场地支持。他表示：“自2014年以来，香港数码港一直与埃森哲合作，推动针对金融技术初创企业的孵化器活动。今年，我们在数码港内新辟一处专门服务于金融技术机构的空间，显示了我们对大中华地区金融技术发展持续且强有力的承诺。同时，我们也始终致力于促进香港的创业发展。”

“亚太区金融技术创新实验室”沿袭于2010年埃森哲和纽约市合作基金联袂创办的类似项目。这一合作基金是纽约市合作组织 (www.pfnyc.org) 旗下的投资机构，资金规模达1.5亿美元。2012年，埃森哲携手十余家伦敦的主要银行推出了“伦敦金融技术创新实验室”活动，并且得到了伦敦市长和其他政府机构的鼎力支持。2014年，埃森哲分别在亚太区和爱尔兰都柏林启动了“金融技术创新实验室”活动。

在全球范围，参与该活动的初创企业已筹集到了3.86亿美元投资。四家入选“纽约金融技术创新实验室”的企业被收购，其中 Standard Treasury 和 BillGuard 两家公司是在2015年被并购的。

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