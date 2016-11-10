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“亚太区金融技术创新实验室”入围初创企业亮相投资者日

2016年11月10日 15:00 编辑： 经理人网编辑
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本届入围的八家企业是ChartIQ、HedgeSPA、KYC-Chain、Lattice、Prive Managers、Seerene、Siork和TNG Wallet

香港2016年11月10日电 /美通社/ -- 近日，在第三届“亚太区金融技术创新实验室”年度投资者日活动上，一批脱颖而出的金融技术 (Fintech) 领先企业向众多顶级银行、风险投资机构和技术高管展示了其产品与服务。

“亚太区金融技术创新实验室” 是由埃森哲（纽交所代码：ACN）于2014年6月推出的孵化器项目，每届为期12周，旨在帮助初创企业与全球领先的金融机构建立联系，由此加强金融技术创新，推动亚太地区高科技产业的就业增长。本年度的投资者日活动在香港数码港举行。

香港特别行政区创新及科技局局长杨伟雄表示：“在香港，投资者日活动一直备受瞩目，因为其代表了一种最佳实践模式 -- 金融服务企业、埃森哲以及政府通力协作，共同培育为行业挑战提供创新解决方案的初创企业。随着金融技术在亚太地区的逐步崛起，我们很高兴能够在这种合作指导中发挥引领作用。”

 2016年前三季度，亚太区金融技术投资总额已达近105亿美元，其中很大一部分都投向了大中华地区的企业，其规模远超欧洲（20亿美元）与美国（60亿美元）。

 埃森哲大中华区金融服务业总裁陈文辉表示：“亚太地区金融机构与金融技术初创企业的合作愿意日益增强，企业们希望以此应对各种新的挑战，从如何利用区块链技术成就崭新的业务模式，到怎样利用数据分析和人工智能来最大程度地提高 IT 效率。我们发现现在的初创企业普遍具有金融行业的经验，了解金融机构的关注点，或是正在积极研究他们认为需要改善的客户体验。不过对于金融机构而言，最具价值的是这些创业者充满热情地聚焦于特定领域，掌握深入和专业的技能，从而能促进行业的创新和持续发展。”

本年度入围“亚太区金融技术创新实验室”的八家企业由来自金融机构的资深技术主管选出。他们在过去12周中获得了强化指导、产品与业务发展建议，以及和金融、技术和风投企业高管交流的机会。参与本届活动的十二家主要金融机构分别是：美银美林集团、法国巴黎银行、澳大利亚联邦银行、瑞士信贷、忠利集团、高盛、汇丰银行、摩根大通、马来亚银行、摩根士丹利、永明金融集团和瑞银集团。此外，为活动提供支持的银行机构还包括：中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、麦格理集团、野村证券、渣打银行、泰国汇商银行、法国兴业银行和三井住友金融集团。

今年入围的初创企业已开发了一系列创新成果，包括：精确贴合客户投资意图的财富管理解决方案、依托区块链技术的客户识别服务、基于汉字算法帮助金融机构提前预警风险的防欺诈程序等。以下是此次入围企业：

  • ChartIQ -- 提供针对券商的 HTML5 金融图表和数据可视化产品。这家位于美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔的初创企业已在纽约、伦敦和塞浦路斯设置了办事处，在全球拥有超过125家客户。其时间序列图表解决方案实现了图表和数据的可视化，帮助投行、经纪行、交易平台和金融门户网站从传统技术转向基于 HTML5 的未来模式。
  • HedgeSPA -- 预测型投资分析平台，帮助投资专业人士利用互联网提高绩效。在新加坡和美国加州设有办事处的 HedgeSPA，能够将大数据技术用于资产选择。通过结合各种前瞻性的市场情境，该机构能令投资组合数目减少达75%，并实现日常投资组合管理工作的自动化。借助位于云端的投资分析工具，用户可以获得竞争优势，而这些技术以往未曾公开且成本高昂。
  • KYC-Chain -- 使用生物识别技术、新兴技术和分布式帐本（区块链）技术，简化接入流程并提供统一的身份识别。这使得一线销售人员和合规管理者能够在一种安全、以消费者为中心的加密环境中，低成本、高效益地同零售客户和其他金融机构持续互动。KYC-Chain 公司位于新加坡，其平台已在多家银行中得到了部署及应用。
  • Lattice -- 开发了适用于投资者、投资组合经理、风险管理者和交易员的投资组合支持软件。该初创公司总部设在香港，其平台包含图表驱动的投资组合优化器和灵活的投资组合分析，能帮助投资者明确投资依据，进而准确迅速的决策和行动。同时，针对商品期货、货币、行业甚至国家，它可以帮助发现和精准控制蓄意和非蓄意风险敞口。一旦确立真正的投资目标， Lattice EPD 能快速提供“一键式”平衡资产组合。
  • Privé Managers -- 提供充分整合的综合性财富和资产管理平台，通过具有专利的仿生技术提供咨询引擎服务。这家初创机构也位于香港，所推出平台已被亚洲和欧洲的数家全球金融机构使用。其基于模块化方法能够满足金融中介和金融顾问多样化的需求，更为有效地帮助他们提高资产管理规模，同时通过技术性的解决方案不断降低运营成本。
  • Seerene -- 提供洞察、可行性分析和决策透明度，藉此提高效率并简化成本。Seerene 总部设在柏林，并已设立了香港和纽约办事处。公司通过连接至企业内现有数据源，进行信息聚合，并提供名为“X射线视力”的可视化仪表板。该服务使企业能够监控技术债务、数字化转型，以及所有软件堆栈、团队和技术变动的投资回报效果，由此帮助首席信息官和 IT 主管提升效率、优化成本。
  • SIORK -- 帮助金融机构评估客户数据和侦测犯罪活动，如成熟和新兴市场中的金融欺诈与洗钱。这家位于东京的初创企业在台湾和美国设有办事处，其产品可自动学习客户行为、识别可疑事件，并提供实时交易冻结机制，用以预防犯罪。该公司的独特之处在于，具备人工智能学习能力的综合汉字模糊匹配算法，使全球金融机构能够分析包含汉字的原始数据（如客户名称）和非结构化信息。
  • TNG Wallet -- 提供一款支持商户支付、个人转账、全球转账付款、SIM 卡充值、外汇交易以及不限时段现金提款的电子钱包。通过便利店、ATM 终端、信用卡和各种网上银行平台，该软件的下载量已达37万次。它为商家提供了低手续费、价格实惠的非现金支付方式，同时通过 TNG 和商家间的快速交易结算，帮助商家提高了现金流。它也是一款客户关系管理工具，可以支持商家进一步加强客户互动。TNG 的电子钱包服务现已覆盖12个亚洲国家。

香港数码港首席执行官林向阳 (Herman Lam) 在活动期间宣布，将延长与埃森哲的合作协议，在未来三年将继续为该项目提供场地支持。他表示：“自2014年以来，香港数码港一直与埃森哲合作，推动针对金融技术初创企业的孵化器活动。今年，我们在数码港内新辟一处专门服务于金融技术机构的空间，显示了我们对大中华地区金融技术发展持续且强有力的承诺。同时，我们也始终致力于促进香港的创业发展。”

“亚太区金融技术创新实验室”沿袭于2010年埃森哲和纽约市合作基金联袂创办的类似项目。这一合作基金是纽约市合作组织 (www.pfnyc.org) 旗下的投资机构，资金规模达1.5亿美元。2012年，埃森哲携手十余家伦敦的主要银行推出了“伦敦金融技术创新实验室”活动，并且得到了伦敦市长和其他政府机构的鼎力支持。2014年，埃森哲分别在亚太区和爱尔兰都柏林启动了“金融技术创新实验室”活动。

在全球范围，参与该活动的初创企业已筹集到了3.86亿美元投资。四家入选“纽约金融技术创新实验室”的企业被收购，其中 Standard Treasury 和 BillGuard 两家公司是在2015年被并购的。

关于埃森哲

埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门各个职能。凭借业内独特的经验与专业技能，以及翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方持续创造价值。埃森哲是《财富》全球500强企业之一，目前拥有超过38.4万名员工，服务于120多个国家的客户。我们致力驱动创新，从而改善人们工作和生活的方式。

埃森哲在大中华区开展业务30年，拥有一支逾1.3万人的员工队伍，分布于北京、上海、大连、成都、广州、深圳、香港和台北。作为绩效提升专家，我们致力将世界领先的商业技术实践于中国市场，帮助中国企业和政府制定战略、优化流程、集成系统、促进创新、提升运营效率、形成整体竞争优势，从而实现基业常青。

详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 www.accenture.com 以及埃森哲大中华区主页 www.accenture.cn

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