整合资源厚积薄发 华教壹传媒正式成立

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 纵观教育装备产业的发展史，一方面是因循装备制造业的技术革命的脉络，依靠技术进步和教育手段的多元化，教育装备从单纯的采购-订单模式转向为需求-引导模式，用户的消费需求再一次让“一揽子”解决方案发挥到极致。另一方面，作为教育产业发展的重要支撑条件，每一次新的国家教育政策的出台，都可能会给教育装备产业带来广阔的发展空间和市场拉动。在教育装备市场不断创新和需求多样化发展的行业背景下，通过整合雄厚的教育资源和多元化服务平台，致力于打造教育装备产业综合服务平台的“华教壹传媒”应运而生。

华教壹传媒，英文缩写为CMEE Media（China Modern Educational Equipment），又称华教e传媒。华教e传媒作为具有优势行业背景资源和多元化服务方式的教育装备产业综合性服务平台，通过有效整合旗下原有的中国教育装备采购网及相关行业网站业务、《中国现代教育装备》杂志等期刊编辑出版业务、各项知名行业品牌会展活动业务（如北京教育装备展示会、全国学校体育与卫生器材装备展示会、南京教育装备展示会、中国城市教育装备合作与发展论坛、中国高校图书馆发展论坛、中国教育装备企业家年会等），同时创办教育装备研究中心，加快参与教育装备产业融合等方式，最终目标就是以统一形象建立以互联网媒体、平面媒体、自媒体等多种媒体表现形式的综合性媒体平台和行业服务平台，实现线上线下资源优化配置，提升核心竞争力，完善针对行业用户的多元化服务，最终实现自我的品牌打造和改革蜕变。



华教壹传媒经营模式

整合后的华教e传媒立足于教育装备产业的综合媒体运营与服务平台，同时为各级各类学校、教育装备采购用户和供应商提供多元化的专业供需对接服务和各种外延服务，最终形成以互联网信息技术服务、期刊编辑出版、行业会议展览及培训交流活动、教育装备技术研究等四大业务主线，积极参与产业融合发展，使不同需求的用户能够借助和选择其线上线下平台实现充分互动，获取自身需求，形成完善的服务生态体系。



华教壹传媒主要平台

这是一个产业需要界定和诠释的时代。

华教e传媒CMEE Media（China Modern Educational Equipment），蕴含“服务校企合作，振兴中华教育”之意，整个标志由一只外形俊俏、飞舞轻盈、展翅疾飞的燕子，构成一个抽象的英文大写e的图案，“e”代表了互联网的概念，同时也是Educational（教育）、Equipment（装备）的英文单词首字母。表示华教壹传媒是以互联网为基础，同时立足于为教育装备行业用户提供高效快捷和多元化的服务。燕子在中国人心目中也有吉祥如意的象征。整体图案为绿色，寓意着华教壹传媒将在中华大地上像欢快勤奋的燕子一样异军突起，打造绿色教育、科技教育、人文教育的美好教育环境。

在国家经济发展基调的大背景下，我们祝愿e产业会变得更加丰富多彩和生机盎然。装备制造业和教育产业这两条经济巨龙会在这里扭结成螺旋上升式的“长尾”，而华教e传媒作为这个行业的权威媒体平台，无疑将是那龙尾划过天际的夺目之光，为中国的教育装备现代化建设贡献自己的全部力量。