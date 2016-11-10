锦江酒店亮相两大国际展会 品牌全面阵容强大引关注

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年11月10日，为期3天的第二届中国（上海）国际酒店连锁加盟与特许经营展览会在国家会展中心（上海）隆重开幕。紧接着，由中华人民共和国国家旅游局、中国民用航空局和上海市人民政府共同主办的2016年中国国际旅游交易会也将于11日在浦东新区上海新国际博览中心拉开帷幕。锦江酒店携旗下J.HOTEL、锦江、昆仑、岩花园以及Golden Tulip、锦江都城、康铂Campanile、锦江之星等酒店悉数亮相两大国际展会，全方位展示丰富的酒店资源和独特优势，品牌阵容强大引关注。

锦江酒店专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理以及餐饮业的投资与经营。在全球范围内拥有或管理的酒店超过6,000家，客房总数超65万间，分布于全球60多个国家。锦江酒店正在对旗下系列品牌进行梳理，逐步形成涵盖高、中、经济型品牌，国际性品牌和区域性品牌协同发展的品牌体系，从而更好地满足顾客日益多样化和个性化的消费需求。

在第二届中国（上海）国际酒店连锁加盟与特许经营展览会现场，锦江酒店拥有面积达540平方米的超大展台。在这里，参观者不仅能够一站式深入了解有关上海锦江饭店、上海新锦江大酒店、上海建国宾馆、上海虹桥宾馆、上海国际饭店、三亚半山锦江海景度假酒店等高端酒店的概况，还能现场体验锦江都城商务版以及康铂酒店1:1的样板客房。

近年来中国中档酒店市场的大热，吸引着各大酒店集团蜂拥而至，锦江当然也不例外。早在2013年，锦江就推出了以“生活美学家·我的生活方式”为主题、体现精致典雅风格的中高端酒店品牌“锦江都城”，包括经典和商务两个系列。此次展会重点展示的锦江都城商务系列2.0版，即锦江都城商务系列的升级版本，主要针对20-45岁商务精英人群和中产家庭。以满足消费者对于酒店“简约+便利”和“人文+体验”的双重要求为目标，通过从功能到服务的全面升级，力争为消费者营造一种温馨、现代、舒适、和谐的商务酒店空间。酒店设计简约大方，风格古朴典雅，空间温馨灵动，既兼顾材质，又注重品质，处处彰显着中高档酒店档次。集大堂、书吧、餐厅多功能于一体的大厅，既相对独立，又能打通共享，既能满足消费者聚会、休闲、社交与简单办公的要求，又融入东方文化元素，伴有一定的人文艺术气息，真正创造出“左手静谧、右手繁华”的城市商务生活新概念，让消费者体验到别具一格的中式酒店服务。

为了满足新兴的中档市场发展需求，锦江瞄准年轻客户群体，将已有40年历史的法国酒店品牌Campanile引入中国，并赋予其全新身份“康铂”，并将该品牌与锦江都城商务系列2.0版一同作为公司未来的发展重心。“康铂”以打造法式轻奢浪漫生活为主题，突出健康、热情、活力、自然、轻松、灵感、自在的特点，酒店为消费者提供法式特色F&B、多元动态空间、极具设计感的房间以及社交分享的乐趣，意在引领法式生活潮流，让消费者在中国就能体验到别具情怀的浪漫法式风情，营造出令人难忘的法式生活体验。

未来，锦江将携手法国卢浮集团，着力打造“康铂”这一具有法式风情的有限服务中档酒店品牌，并做大做强锦江都城品牌，最终形成中西品牌结合、中法格调呼应、中外理念结合的中档酒店品牌发展格局。