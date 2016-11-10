您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

第一屇LeSports Connects中国体育论坛演讲者名单公布

2016年11月10日 16:11 编辑： 经理人网编辑
0

LeSports Connects中国体育论坛日前宣布演讲者名单，包括前英格兰足球明星里奥·费迪南德，来自乐视体育等公司的中国体育产业领袖，WWE高管Stephanie McMahon，前曼联和切尔西俱乐部首席执行官Peter Kenyon等

国内外体育产业高管首次在中国汇聚一堂，活动邀请近400位嘉宾出席，旨在成为连接中国体育界的门户

本次活动将在中国观澜湖举办，包括2天的的论坛会议以及在世界上最大的高尔夫球场进行的“高尔夫球日”，将为各界体育人士提供卓越的社交平台

广州2016年11月10日电 /美通社/ -- 作为中国领先的互联网的生态体育公司，乐视体育联手Branded在今天公布了LeSports Connects：中国体育论坛的演讲者名单。Branded是来自香港的活动营销机构，其创立了YouTube FanFest以及屡获殊荣的“Matters”系列会议

为期3天的活动将在世界上最大的高尔夫度假村 -- 中国观澜湖举行。活动将为所有代表开放一个高尔夫球日以及两天的会议内容，专注于讨论快速增长的中国体育产业，主题包括：

1. 中国体育产业及其对国际体育界的影响

  • 国内行业洞察 -- 当前的调研和趋势、未来展望
  • 科技和媒体 -- 内容分发和粉丝参与的新形式
  • 中国足球超级联赛 -- 中国足球的商机和未来
  • 投资国际体育公司和服务 -- 投资者寻找什么，如何从中国获得投资？

2. 国际体育产业转向中国

  • 将国际联赛，赛事和运动员带到中国
  • 庆祝失败 -- 什么是一些潜在的陷阱和从中吸取的教训
  • 国际赞助和品牌的机会 -- 来自全球顶级品牌的案例研究
  • 足球事业 -- 全球顶级俱乐部在中国做什么？

第一屇LeSports Connects:中国体育论坛演讲者名单包括:

里奥·费迪南德，前英格兰职业足球员
雷振剑乐视体育
马国力，副董事长乐视体育
朱鼎耀，副主席Mission Hills Group 观澜湖集团
侯昱华，CEO，微赛体育
陈鑫，副总裁WeCapital 微影资本
张喆，高级运营总监 Weibo Sports 微博体育
赵军总经理CEOChina Sports Media 体奥动力
李胜，创始人兼CEO，SECA World 盛力世家
Beatrice LeeCEO暴风体育
Stephanie McMahon, 首席品牌官 & 电视名人WWE 世界摔角娱乐
Peter Kenyon, 合伙人Opto Advisors（体育产业咨询）
Andrea Radrizzani, 总裁 & 创始人Aser Media（投资公司）
Zhang Yi, 主编Sohu Sports 搜狐体育
刘建宏，联席总裁 乐视体育
谢晨光，创始合伙人凯兴资本
石一瑛，体育频道总监Jiemian.com 界面
潘石坚，创始合伙人凯兴资本
张玉强，联合创始人，体育大生意
韩牧，创始人懒熊体育
Richard Young，董事总经理，美国国家橄榄球联盟（中国）
Chris Park，高级副总裁Major League Baseball 美国职棒职业棒球大联盟
Victor Cui, CEOONE Championship ONE冠军赛（综合格斗促销）
Jamie Reigle，商业总监曼彻斯特联足球俱乐部
Xavier Asensi, 亚太区董事总经理巴塞罗那足球俱乐部
Fernando de Matos, 亚太区赞助主管维萨
Caroline Darcy, 亚太区赞助主管UBS 瑞银集团
Adrian Toy, 亚太区营销总监PUMA 彪马
Josh Black, CEOESP Properties, Asia Pacific（体育娱乐营销代理）
Mickael Piantchenko，亚太区总监ESL 电子竞技联盟
Tom Byer 汤姆拜尔，首席技术顾问，中华人民共和国教育部
Andrew Collins，CEOMailman Group
Michael Cunnah，董事长iSportConnect体育社交媒体
Catherine Gibbs，赞助主管AIA 友邦保险
John Cappo，总裁 & CEOAEG China 安舒茨管理
Ben Flint，CEOAsian Sponsorship News (ASN)（亚洲赞助新闻）
Scarlett Li，创始人 & CEOZebra Media 热波传媒
Richard Welbirg，高级记者TV Sports Markets体育媒体

如欲参会可于官方网站上登记你的兴趣：lesportsconnects.com   

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/31380.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号