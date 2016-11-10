第一屇LeSports Connects中国体育论坛演讲者名单公布

LeSports Connects中国体育论坛日前宣布演讲者名单，包括前英格兰足球明星里奥·费迪南德，来自乐视体育等公司的中国体育产业领袖，WWE高管Stephanie McMahon，前曼联和切尔西俱乐部首席执行官Peter Kenyon等

国内外体育产业高管首次在中国汇聚一堂，活动邀请近400位嘉宾出席，旨在成为连接中国体育界的门户

本次活动将在中国观澜湖举办，包括2天的的论坛会议以及在世界上最大的高尔夫球场进行的“高尔夫球日”，将为各界体育人士提供卓越的社交平台

广州2016年11月10日电 /美通社/ -- 作为中国领先的互联网的生态体育公司，乐视体育联手Branded在今天公布了LeSports Connects：中国体育论坛的演讲者名单。Branded是来自香港的活动营销机构，其创立了YouTube FanFest以及屡获殊荣的“Matters”系列会议。

为期3天的活动将在世界上最大的高尔夫度假村 -- 中国观澜湖举行。活动将为所有代表开放一个高尔夫球日以及两天的会议内容，专注于讨论快速增长的中国体育产业，主题包括：

1. 中国体育产业及其对国际体育界的影响

国内行业洞察 -- 当前的调研和趋势、未来展望

当前的调研和趋势、未来展望 科技和媒体 -- 内容分发和粉丝参与的新形式

内容分发和粉丝参与的新形式 中国足球超级联赛 -- 中国足球的商机和未来

中国足球的商机和未来 投资国际体育公司和服务 -- 投资者寻找什么，如何从中国获得投资？

2. 国际体育产业转向中国

将国际联赛，赛事和运动员带到中国

庆祝失败 -- 什么是一些潜在的陷阱和从中吸取的教训

什么是一些潜在的陷阱和从中吸取的教训 国际赞助和品牌的机会 -- 来自全球顶级品牌的案例研究

来自全球顶级品牌的案例研究 足球事业 -- 全球顶级俱乐部在中国做什么？

第一屇LeSports Connects:中国体育论坛演讲者名单包括:

里奥·费迪南德，前英格兰职业足球员

雷振剑，乐视体育

马国力，副董事长，乐视体育

朱鼎耀，副主席，Mission Hills Group 观澜湖集团

侯昱华，CEO，微赛体育

陈鑫，副总裁，WeCapital 微影资本

张喆，高级运营总监， Weibo Sports 微博体育

赵军，总经理CEO，China Sports Media 体奥动力

李胜，创始人兼CEO，SECA World 盛力世家

Beatrice Lee，CEO，暴风体育

Stephanie McMahon, 首席品牌官 & 电视名人，WWE 世界摔角娱乐

Peter Kenyon, 合伙人，Opto Advisors（体育产业咨询）

Andrea Radrizzani, 总裁 & 创始人，Aser Media（投资公司）

Zhang Yi, 主编，Sohu Sports 搜狐体育

刘建宏，联席总裁， 乐视体育

谢晨光，创始合伙人, 凯兴资本

石一瑛，体育频道总监，Jiemian.com 界面

潘石坚，创始合伙人，凯兴资本

张玉强，联合创始人，体育大生意

韩牧，创始人, 懒熊体育

Richard Young，董事总经理，美国国家橄榄球联盟（中国）

Chris Park，高级副总裁，Major League Baseball 美国职棒职业棒球大联盟

Victor Cui, CEO，ONE Championship ONE冠军赛（综合格斗促销）

Jamie Reigle，商业总监，曼彻斯特联足球俱乐部

Xavier Asensi, 亚太区董事总经理，巴塞罗那足球俱乐部

Fernando de Matos, 亚太区赞助主管，维萨

Caroline Darcy, 亚太区赞助主管，UBS 瑞银集团

Adrian Toy, 亚太区营销总监，PUMA 彪马

Josh Black, CEO，ESP Properties, Asia Pacific（体育娱乐营销代理）

Mickael Piantchenko，亚太区总监，ESL 电子竞技联盟

Tom Byer 汤姆拜尔，首席技术顾问，中华人民共和国教育部

Andrew Collins，CEO，Mailman Group

Michael Cunnah，董事长，iSportConnect（体育社交媒体）

Catherine Gibbs，赞助主管，AIA 友邦保险

John Cappo，总裁 & CEO，AEG China 安舒茨管理

Ben Flint，CEO，Asian Sponsorship News (ASN)（亚洲赞助新闻）

Scarlett Li，创始人 & CEO，Zebra Media 热波传媒

Richard Welbirg，高级记者，TV Sports Markets（体育媒体）

如欲参会可于官方网站上登记你的兴趣：lesportsconnects.com