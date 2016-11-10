雷朋形象店 潮势来袭

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 作为全球领先的眼镜品牌之一，陆逊梯卡集团Luxottica Group旗下雷朋Ray-Ban品牌自创立以来，因其传承、卓越及全球知名度，成为体现国际文化和生活方式的影响力品牌，更成就了许多经典产品，堪称眼镜潮流的永恒代表。继陆续进驻上海南京东路、北京王府井大街、成都人民中路、广州五月花广场等地之后，今天，雷朋形象店在上海最具潮流时尚属性的标志性地段 -- 淮海中路盛大开幕，使沪上潮人凭借张扬无畏的姿态追求极致时尚。

陆逊梯卡集团大中华区零售首席执行官飞龙Filippo Resini与出席盛典的雷朋超级粉丝袁娅维、陈冰等共同为雷朋形象店剪彩，为潮人带来充满创意与雷朋精神的品牌体验空间。



雷朋形象店淮海中路店盛大开业剪彩仪式。嘉宾：（左起）雷朋超级粉丝袁娅维，陆逊梯卡集团大中华区零售首席执行官飞龙Filippo Resini及雷朋超级粉丝陈冰

“雷朋形象店不仅是一间‘门店’，更是一个体验空间，为消费者创造独一无二的雷朋体验。我们希望将雷朋核心精神，即对于追逐真我、传承文化及卓越不凡的不懈追求，通过实体空间展示出来，将雷朋文化和内涵淋漓尽致地展现在消费者面前。” 飞龙Filippo Resini先生说道，“我们相信，在中国扩大雷朋的零售门店网络，不仅有利于推动雷朋品牌的知名度，还会为我们提供新的机会，为消费者展示我们全线的产品与服务。”



雷朋形象店淮海中路店盛大开业现场。嘉宾：（左起）雷朋超级粉丝陈冰，陆逊梯卡集团大中华区零售首席执行官飞龙Filippo Resini及雷朋超级粉丝袁娅维

精心设计的雷朋形象店除了拥有全系列雷朋产品之外，还推出了独家雷朋原装镜片Ray-Ban Genuine Lens，包括带度数的染色镜片ROX等选择。同时店内还特别设立了“款型顾问服务”，由专业的款型顾问陪同顾客挑选和试戴眼镜，提供眼镜框型及风格咨询服务，帮助消费者找到适合自己的产品。



雷朋形象店淮海中路店

雷朋形象店内还着重推出了“雷朋REMIX专属定制”-- 消费者可以在线个性定制专属的雷朋太阳镜，多种颜色、镜框、镜腿自由搭配，随心组合，更可在眼镜与镜盒上添加专属刻字。此外，为让不同需求的消费者体验一站式配镜，消费者还可以在雷朋形象店内享受国际标准的专业验光和光学镜片适配服务。

为庆祝淮海店盛大开幕，雷朋形象店带来首支门店专售款—全球限量款雷朋派对型人Ray-Ban Club Round太阳镜RB4246。圆框外观搭配蓝色闪光镜片，表达标新立异、唯我专属和大胆张扬的个性，是打造现代形象、尽展酷炫时髦风尚的秘密武器，更以别具特色的轮廓和经典有型的设计全新演绎专属于雷朋的创新精神。未来也将有更多门店专售限量款，敬请期待。

开幕当天，来自音乐、艺术等各领域，热爱雷朋和痴迷于雷朋精神的雷朋超级粉丝齐聚现场，带来前所未有的酷感和震撼。才华横溢的实力唱将袁娅维、新生代人气歌手陈冰、著名主持人兼时尚达人陈正飞、最具影响力的华人DJ Wordy、来自New Jersey的天才涂鸦艺术家Jayson Atienza等潮流先锋以独特的表演和创作诠释雷朋的无畏精神，为雷朋形象店造势。