融云SDK触达用户数超10亿 再创行业历史

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 11月10日最新数据显示，融云SDK触达用户数率先突破10亿，成为国内首个SDK触达用户数破10亿的即时通讯云服务商。凭借稳定可靠的服务使得融云不仅建立起领跑行业的客户覆盖及口碑优势，还培养起移动开发者使用IM云服务的习惯。融云SDK触达用户数突破10亿再次印证IM云服务已经成为移动互联网基础服务，并且融云继续保持着市场领先优势。



融云SDK触达用户数突破十亿

无论是提升活跃还是谋求的新的商业模式，IM对于App的价值不言而喻，据此前《2016年中国 App 社交化白皮书》披露，通过集成IM，App人均单日使用次数增长超过480%，人均单日有效时间增长超过595%，人均单次有效时间增长超过891%。而在实现IM功能方面，因为自行研发的高成本以及研发难度，超过95%的App开发者团队选择使用第三方服务，其中IM 云成为App 开发团队选择最多的服务方式。

一直以来，融云即时通讯云稳定的产品服务深受开发团队追捧。包括百姓网、豆果美食、途家、沪江网校、优信二手车等众多知名互联网公司，以及华为、新东方等大型企业都在使用融云，客户遍及社交、生活服务、娱乐游戏、电商、视频、教育、医疗健康、金融理财和协同办公等多个领域。在艾瑞咨询最新发布的《2016年中国 IM 云服务行业白皮书》中，融云即时通讯云稳居市场第一。如今，融云SDK触达用户数超过10亿，也再次证明全球主流App对融云即时通讯云服务认可。

今年以来，融云日均活跃用户数超过了3500万，日消息量峰值更是突破1000亿，凭借庞大的客户基础、领先的技术和稳定产品服务，融云的行业影响力已超越单纯的IM云服务商，成为紧跟腾讯的中国移动领域第二大提供即时通讯服务的公司。随着融云在富媒体通讯的加速布局，融云将为开发者带来更多，更优质的产品和服务。