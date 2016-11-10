连续3年双11放假，来伊份引发工薪族艳羡

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 双11熬夜狂“剁手”，第二天带着“熊猫眼圈”、“兔子眼睛”去上班，白天精神恍惚，做事心不在蔫，“工薪狗”日子过得苦啊！“哈哈，我们连续3年双11放假，今年又能美美睡上一觉后去上班！”一位来自来伊份的年轻女员工不经意的一句话分享到朋友圈，意外引发一群工薪族的羡慕嫉妒恨。今年双11，来伊份连续第3年给非销售岗位的员工放假半天并提前发放工资。

“哎，同样是公司，怎么差距这么大呢！”

“美女，你们公司招人不啦？求推荐！”

“在我头昏眼花之际，看到你这条微信，我想死的心都有了！”

“本人长相帅锅级，能量大能级，美女，这辈子我跟着你混，好不好呀！”

双11早已从传统的“光棍节”，变成电商、线下渠道以及线上线下全渠道品牌的全民狂欢节。去年，光阿里一家，就创造了 912.17亿元营业额，赚得个“盆满钵满”。

为了便利双11购物，很多工薪族想方设法跟公司请假。肚子痛、老婆过生日、女朋友闹分手、大姨妈来了、生二胎等五花八门的理由，让很多公司的人力资源部负责人啼笑皆非。

作为一家具有互联网思维的公司，今年双11，来伊份再次大大方方地给非销售岗位的员工放假半天，并提前发放工资，这是连续第3年来伊份为了便利员工双11购物而给到的福利。

来伊份HR负责人表示，很多员工为了双11的购物血拼很晚才睡，这样不利于员工身体与精神的恢复，也会影响到双11当天的工作状态。“现在是互联网时代，企业的管理方式也要与时俱进，具有互联网思维，对待员工要更加人性化，尤其是要善待充满个性与创造力的90后员工。”

实际上，来伊份作为一家典型的全渠道品牌，为了迎战今年的双11，其2200多家线下门店、电商平台以及自有移动APP平台上同时推出了规模浩大的促销活动，并正在引发线上、线下的抢购狂潮。同时，来伊份8000多名员工在双11期间，也会大量采购其他品牌的商品。只不过同为商家，来伊份能够更加换位思考员工的实际需求。

某快消行业的HR负责人说，目前双11给员工放假的企业还很少，来伊份连续3年坚持这么做，显得更加人性化一些，比较难能可贵。

双11，你的公司放假了么？