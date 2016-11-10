数据连接共赢 第一财经举办首届数据盛典

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年12月8日，“万有引力·第一财经数据盛典”将于北京举行。据主办方第一财经、第一财经商业数据中心（CBNData）透露，此次盛典将以“数据连接共赢”为理念，集结互联网9大消费领域顶尖公司，邀请业界先锋、媒体精英、数据专家等行业人士，共同探讨通过数据商业价值共享，预判互联网消费行业未来的新机遇。



数据连接共赢 第一财经举办首届数据盛典

中国互联网企业发展迅速，其中，电商、社交、娱乐、休闲、内容、金融、地产、分享经济、互联网基础设施平台这9大领域尤为显著，但一直以来均在各自领域不断深入挖掘，却缺乏互联及共享。

随着“互联网+”的快速发展、消费模式的不断创新，从细分消费市场的蓬勃发展到盈利模式的潜在探索，互联网消费下半场正在来临。而通过将各个细分消费市场的数据进行价值共享，或许是寻求共赢的下一个突破点，未来空间无限。

正因于此，第一财经商业数据中心（CBNData）致力于借助数据连接的力量，将不同互联网消费领域的信息和数据价值进行共享，从互联网消费数据的角度连接整个互联网生态圈，挖掘浩瀚互联网宇宙更大的数据商业价值，预判互联网消费发展新趋势。首届第一财经数据盛典将汇集淘宝、天猫、优酷、网易新闻、UC、飞猪、蚂蚁聚宝、链家、菜鸟物流、豌豆荚、蜻蜓FM、贵安大数据港等近二十家国内顶尖互联网公司及机构的行业先锋及商业领袖。

盛典当天，第一财经商业数据中心（CBNData）将基于互联网9大领域消费者行为和消费偏好的洞察，发布中国首份《2016中国互联网消费生态大数据报告》，聚合数据的商业价值，预判互联网下一个消费热点、消费场景的风口。

第一财经商业数据中心（CBNData）是去年阿里巴巴与SMG达成战略合作之后成立的数据平台，以阿里巴巴的商业数据库为基础，链接互联网权威数据源，输出产业经济全景分析和行业企业深刻洞察的数据报告。CBNData创新地把传统市场研究理论与大数据分析方法结合起来，并致力于搭建一套基于大数据的市场研究方法论，发掘数据背后的商业价值，帮助企业更好地在DT时代洞察行业和消费者。自2015年12月成立至今已陆续发布《中国消费趋势报告2015》、《中国智能出行2015大数据报告》、《分享经济发展报告2016》、《2016中国智能物流大数据报告》、《2016中国电商红人大数据报告》、《2016互联网文化娱乐产业洞察》等100余份涵盖了电商消费、娱乐消费、分享经济消费、休闲消费等诸多互联网消费领域的大数据商业报告。

第一财经CEO周健工表示，资讯+、视频+、数据+是第一财经融合转型的三大突破口。世界正在从IT时代进入DT时代，大数据在媒体创新中占据的角色越发重要，数据价值将不断放大。作为第一财经数据+战略的重要一环，第一财经商业数据中心（CBNData）要做“大数据”的“布道者”，以媒体+数据的倍增效应，提升中国商业世界的运行效率。