商情数据新三板挂牌敲钟 力推三大数据平台迈上新征程

深圳2016年11月10日电 /美通社/ -- 2016年11月8日，深圳中商情大数据股份有限公司（股票简称：商情数据，股票代码838497）在全国中小企业股份转让系统中心隆重举行新三板挂牌敲钟仪式，商情数据董事长杨云代表公司敲响了开市宝钟，公司董事会成员袁健，国务院发展研究中心宏观经济研究员吴琛琛博士，中国财政科学研究院博士后陈龙，中国市场研协会 CMRA 秘书长翁瑞光、监事长张文平，则金投资董事长谢腾等出席并共同见证商情数据这一历史性的时刻。

商情数据作为专业的产经大数据提供商，拥有自主知识产权的中商大数据库系统、CISource 情报通数据系统和 Askci 数据库系统等，能够不断基于客户的需求提供更为便捷和个性化的数据服务。在重要产业如智能装备制造、新能源、新材料、新金融、大健康、大消费、文化旅游、“互联网+”等领域均能提供高价值的数据产品。经过多年的发展，商情数据已经积累了一批长期合作的优质客户，包括世界500强企业、国内500强企业，政府机构、科研单位、高等院校及咨询机构等。

商情数据于2016年8月9日成功挂牌新三板，成为“中国产经大数据第一股”，这标志着公司的商业模式以及多年的经营得到了资本市场的认可。



商情数据董事会成员袁健在发言

商情数据在产经数据领域深耕多年，作为“中国产经大数据行业第一股”，将以此次挂牌为契机，进一步搭建产经大数据生态系统，并推出了三大数据平台：国内第一家创业型的产经大数据自媒体平台“千数头条”、全球产经大数据交易平台“千数堂”、企业大数据平台“八方查”。



商情数据董事会成员及嘉宾合影

1. 全球产经大数据众享交易平台“千数堂”

“千数堂”(d.askci.com) 已正式上线，将实现产经大数据资源的在线共享和交易，增强数据变现能力。

千数堂作为商情数据旗下的产经大数据电子商务平台，将接入全球、产业、贸易、企业、互联网+、科研、金融、公共、综合、API 等数据资源，为专业大数据机构及普通创业者打造发现数据价值和共享数据价值的生态圈。千数堂可以通过众创、众包、众享的模式接入各类数据源，数据将以 B2C、C2C、订制数据等方式进行交易；还通过 API（应用程序接口）的形式，提供第三方数据调用平台，数据所有方可以开放自己的系统数据，并进行定价，数据购买方则通过平台购买数据调用权限。

“千数堂作为第三方交易平台，不仅为权威的大数据商服务，更为普通创业者服务，通过大众创业、万众创新，为所有用户提供最全面的产业经济大数据。”

2. 推出国内第一家创业型的产经大数据自媒体平台“千数头条”

“千数头条” (t.askci.com) 将为读者推荐有价值的、个性化的产经大数据信息，同时将打造成产经数据行业众创、众享大数据内容的创业平台。

互联网自媒体时代的到来，让普通创业者也能投身到“互联网+”的热潮中，且受益匪浅。为迎合这股热潮，千数头条通过众创、众享的模式，激励大众创业、万众创新，实现各层次产经大数据内容的快速流通和变现，最终打造成众多创业者发现数据和共享数据价值的创业型自媒体平台。“千数头条”把原始数据资源分为八大热门类别：产经、科技、电商、健康、文娱、地产、汽车、农业等，普通创业者、数据机构、企业、智库等均能入驻平台，共享数据价值。

数头条不仅自身生产内容，还能利用先进的信息推荐技术，为各类产经数据找到好的读者，为读者找到感兴趣的数据。千数头条的发展与内容产业是无法分割的，是共生共荣的一个整体，所以，千数头条在自己发展壮大的同时，也将投入大量资源扶持原创，保护原创，共同建设互惠共赢的原创内容生态圈。

3. 企业大数据平台“八方查”

“八方查”(8.askci.com) 应用大数据技术处理海量企业信息，通过多维度的数据模型可视化展示企业信息，让商业决策变得简单。



目前用户可以在八方查平台上查询企业名称、产品、法人代表、股东结构、注册资本、企业年报、法律诉讼法院公告、法院判决、商标、专利、著作权、招聘、投融资、经营状况乃至招投标等若干领域数据的可视化分析，预测性分析，以及针对企业数据的管理，舆情监控等服务。



八方查立足于企业大数据分析平台，囊括了企业征信、企业情报、企业关联等企业核心信息需求，让用户迅速了解到公司的全貌结构，是市场销售人员、金融从业人员、律师、媒体、投资人必备工具，八方查将不断拓宽企业数据种类渠道。

商情数据董事长杨云同时还表示，商情数据将加快大数据转型升级的步伐，加速业务创新，实现跨越发展的重要举措。未来将全力拓展产经大数据业务，力争在5年成为全球领先的大数据服务商。

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