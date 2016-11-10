《Uta不是流浪狗》开机典礼于上海虹桥隆重举行

《Uta不是流浪狗》开机典礼暨上影集团与谷屹文化签约仪式隆重举行

上海2016年11月10日电 /美通社/ -- 11月5日上午6时16分，由上影集团、上影新浪潮影业、上海谷屹文化传播有限公司、十亿客、大盛国际传媒等公司联合出品，国内第一部以萌宠为主题的院线电影在上海虹桥举行了盛大的开机典礼。当天上午，各投资方代表以及谷屹文化总裁刘刚、导演本木克英、主演江若琳等电影主创和多家媒体出席了开机仪式。

电影《UTA不是流浪狗》主要讲述了孤独的小柴犬Uta在出逃之际偶遇善良孤僻的小男孩，共同生活的他们都如获新生，当柴犬意外走失，家庭矛盾被掀开后，他们从心出发互相寻找，最终在各界的温暖关爱中共同成长的故事。影片聚焦人和狗狗之间的温情故事，据此宣扬人性、关爱动物、讴歌社会和谐。

本片邀请了日本松竹影业主创团队加盟，导演本木克英曾经执导过《我与狗狗的10个约定》等多部影片，著名影星田中丽奈小姐也加盟了此部影片。

当日下午，在上影集团会议厅，上海谷屹文化与上影举行了本片投资合作的签约仪式，谷屹文化CEO刘刚先生、“十亿客智慧生活家”的总经理刘斌先生和现场嘉宾、媒体朋友们共同见证了这一珍贵的时刻。上影电视剧公司总经理郑超先生还向参与者介绍了明年上影和谷屹文化的系列深度合作，谷屹文化总经理金裕乾先生表示，未来谷屹文化将和上影做更紧密的合作，上影的项目，谷屹文化就会全力参与其中，为中国电影产业的发展添砖加瓦。十亿客总经理刘斌先生表示很荣幸能与上影和谷屹文化一起投资参与《UTA不是流浪狗》这部电影，他们决定今后会让旗下所有十亿客门店加入流浪狗救助的计划。

上影股份今年8月在主板上市，由上影出品并制作的电影《盗墓笔记》成为今年国内首部破10亿票房的院线电影，获得票房口碑双丰收。电影《Uta不是流浪狗》作为上影携手谷屹文化的又一力作，会不会延续上影的开门红，未来留给观众想象的空间无疑是巨大的。谷屹文化CEO刘刚先生在接受采访时表示，谷屹文化将继续秉承工匠精神，专注于金融领域的资源开拓，更好地配合上影集团在影视制作和发行方面的专长，在各自的领域深耕细作，做精、做专。此次，谷屹文化和上影集团的强强联合，进一步推进了市场经济下金融与影视文化行业的深度合作。一起期待谷屹文化和上影集团在未来的合作中有更多的好消息。