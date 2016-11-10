众投天地：股权众筹让消费者与实体店铺更紧密

北京2016年11月10日电 /美通社/ -- 双十一，在各大电商网站赚足眼球的同时，众投天地也推出了秒杀、抽奖等活动，为平台会员发放大量福利券，参与秒杀活动投资优质项目还可以享受现金返利，通过投资优质的实体店铺项目，帮投资人赚钱。

“双创”发展正在成为我国发展历程中的深刻变革，各种创客空间、创新工场等孵化模式的出现，为创业者提供了工商注册便利，简化登记手续。但这些孵化器却没有完全解决初创公司的资金问题。

与之配套的恰恰是股权众筹。股权众筹践行着“金融为实体经济服务”的原则，为初创公司解决融资难问题。股权众筹始终连接着线下的初创企业，为初创企业提供创业服务，解决融资难问题，更难能可贵的是，股权众筹提高了直接融资比。

目前的股权众筹领域，如果从收益的角度进行划分，可分为两类：一种是单纯以股权买卖退出为主的股权增值型投资，另一种是以股权投资分红为主的股权分红型的投资。前一种以天使汇、36氪众筹等股权众筹平台为代表，他们的项目形态多以O2O、TMT的项目为主，以众投天地为代表的股权分红型的众筹平台，主要以实体类店铺项目为主，参与的投资人主要个人股权投资者。

对于绝大部分个人股权投资者来说，实体店铺类的分红型股权投资将会是符合他们投资特点的主流选择。实体店铺类股权众筹的项目多以吃喝玩乐为主，个人股权投资者看得见也摸得着，信任感远比互联网类项目更强，且项目成活率也更高，收益率虽然没有VC逻辑下的几倍甚至几十倍，但是收益稳定、风险降低。

实事上，互联网越发达，不可复制的线下商业资源就更具备了稀缺性。在注重用户体验的消费领域，实体店品牌展示的价值越来越被看重，培养新一代消费群体和建立情感沟通的价值更是不可估量。在实体店创业融资、扩大经营规模和品牌营销等方面，随着互联网众筹的引入，千亿级别的市场将被重新挖掘。

对于消费者而言，实体店铺股权众筹代表了一种新的消费投资方式，消费者的购买动作不仅仅是一种消费行为，而是作为投资人能够获得产品后期的收益回报。而对于众筹项目发起方，通过互联网众筹可以带来精准的目标客户群，提高营销转化率，增加品牌的影响力。可以说，股权众筹让消费者与实体店铺更加得紧密了。

众投天地一直倡导“体验式投资”理念，是实体店铺股权众筹的先行者。用户不仅仅在众投天地平台投资这家店享受项目分红，还可以享受股东福利。如投资精馔摩尔项目可以享受厦门旅行的股东福利，并有500元精馔摩尔店内消费卡。这其实也是鼓励投资人去自己的店铺看一看。众投天地也会不定期组织“巡店”活动，这都让投资人与项目方的关系更亲近。投资人既对项目方的经营情况有了更好的了解，也可以为项目方出谋划策，这是一种良性互动。

众投天地专精酒店餐饮等领域，及北上广深和省会城市的项目，做行业垂直及地区垂直，这其实可以解决多个问题：第一，平台更容易积累经验、培养人才，在垂直方向做出口碑，从而获得项目和投资者的广泛信赖；第二，可以减少平台运营成本，提升平台运作的整体效率，使运营管理系统化，可以为用户带来更好的体验；第三，就垂直方向设置专门的产品形态及业务模式，适应不同行业、不同地区专门的融资环境，满足具体的融资需求。

众投天地视将风控视为生命线，重视业务模式、风控技术、征信合作上的创新，积极探索建立完善的股权投资退出渠道，努力实现众筹资金的银行存管与监管，让平台终端移动化，使运营管理系统化，是“体验式投资”的先行者。通过股权众筹的方式，让实体店铺与消费者联系更加紧密，同时满足实体店铺与消费者的需求。这也是越来越多的项目方愿意跟众投天地平台合作，以及越来越多的投资人愿意把钱投在众投天地的优质项目中的原因。