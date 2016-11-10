“双11”狂欢又来 看传化如何用智慧物流破解物流之痛

中国杭州2016年11月10日电 /美通社/ --

一年一度全民剁手狂欢高点在即，一票决定购物体验成败的物流又准备好了吗？

据业内分析，今年双十一期间产生的物流订单或将超过10亿件,较去年增长约35%。

这场比去年更凶猛的“春运”，考验的不再是快递业务而是一整套物流供应链体系。

作为杭州探索全国智慧物流中心城市着力点之一的传化物流又将如何参与这场年度春运，助力破解“双十一”物流之痛？

组建专业联盟，定制一站式方案

为应对“双十一”峰值货量的压力和特殊货物的配送需求，传化物流互联网业务可谓是处于“一级战备状态”。

传化物流旗下的干支线物流020服务平台“陆鲸”特成立FBA（货运鲸纪人联盟），其为由陆鲸招募、培育和扶持的小3PL、专线及优秀货代等群体组成的专业性联盟，输出标准化、智能化、稳定性的物流服务，致力于解决当前货运市场所存在的市场链条长、运价不透明、标准化系统缺失等痛点，提高整体物流效率。

联盟成员在陆鲸智能运力平台上承接运单，通过平台上沉淀的大数据，可为制造企业、商贸企业和大三方物流公司提供一站式包括智能配货、运力调度、金融服务等在内的一整套解决方案。

“双十一”期间，货运鲸纪人联盟成员将为德邦、韵达和百世等知名品牌物流企业提供服务，区域包括江浙沪、皖、东北和云贵等多地。

大数据驱动，货未动、仓已备、车先行

“双十一”物流最前及最后一公里的表现，直接影响和制约用户整体体验。

作为“专业的城市物流无车承运人”，传化物流旗下城配O2O服务平台“易货嘀”，为企业级的客户提供供应链一体化的解决方案。

为备战“双十一”，早在今年8月，易货嘀就已与服务天猫的万象物流达成合作，承接其部分区域的配送业务。

基于大数据沉淀，双11物流其实已渐显规律。比如，易货嘀平台上已累积德邦客户习惯，通过大数据分析,可预测发货需求、智能调度所需运力，同时为其客户自动规划最合适的配送路线，并实时监控运输过程。

目前，易货嘀已在全国17个城市落地，在大数据驱动下，提前调度仓储及运力，做到：货未动、仓已备、车先行。

“传化网”三轮驱动，服务生活生产制造业

陆鲸及易货嘀决战于双11物流，能为平台上用户提供仓储、金融、信息等全链条服务，正是基于其背后传化物流正在构建的强大内核——传化网。

事实上，帮助快递企业解决爆仓难题，只是“传化网”功能价值的一部分，其愿景是构建中国智能公路物流网络运营系统，打造中国生产性服务业的基础设施平台。

作为互联网+高效物流最佳实践案例之一的“传化网”，可用四个“一”概括：

一张网，形成一张覆盖全国的城市物流中心网络。这张网，既包括传化物流一直以来持续开发运营的公路港，也包括通过加盟合作等模式所整合的其他物流园区、铁路港、航运港、仓储等社会物流设施。

一套系统，在全国公路港网络之上，安装一套涵盖供应链所有场景的全业务运营系统。用创客机制鼓励全行业共同推进整个业务系统建设。

一个行业开放平台，连接全行业各种角色。连接海量的发货人、收货人、物流企业、专线公司、司机、商家，形成货物运输、运费交付、货款保理、仓储分拨等多种关系。

“一朵云”，传化物流希望做到未来物流行业的动力源不是柴油和汽油，而是数据。通过大数据沉淀和应用，构建中国物流智慧大脑，助力国家、行业的决策及各企业经营。

未来，在构成“传化网”的智慧公路港、互联网物流及金融服务的三轮驱动助力之下，物流春运回归常态不再成为现象级话题的时间节点，必将提前到来。