彪马能源收购英国石油的北爱尔兰燃料存储终端

新加坡2016年11月10日电 /美通社/ --

此项交易标志着该公司全球存储网络中迎来第100个燃料存储终端

全球一体化中下游能源公司彪马能源(Puma Energy)今天宣布，该公司已经与英国石油公司(BP)签署了一项收购协议，购买后者位于北爱尔兰贝尔法斯特的大容量燃料存储终端。新购进的设施将把彪马能源全球大容量燃料存储终端网络的终端数量增加至100个，使该公司总存储容量达到790万立方米。这项收购紧接着2015年收购米尔福德港(Milford Haven)终端140万立方米存储容量的步伐，将为彪马能源在欧洲市场的增长提供进一步支持，以及帮助确保向北爱尔兰提供可靠的高品质燃料供应。

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贝尔法斯特终端可存储汽油、馏分油和航空燃料，拥有路面龙门架装载设施和一个能够处理MR级成品油船的码头泊位。该终端包含20个大容量燃料储存罐，容量约为143,000立方米。这处占地53英亩的前炼油厂旧址位于北爱尔兰乔治-贝斯特贝尔法斯特城市机场(George Best Belfast City Airport)与贝尔法斯特港之间。炼油厂于1964年开设，1982年转型为燃料存储终端。

彪马能源在以最高标准建设、维护和运营存储终端和近海系泊系统方面有着丰富经验。

彪马能源首席执行官Pierre Eladari在评论这项收购时表示：“这项交易标志着我们业务增长过程中又取得一座里程碑，能够进一步巩固彪马能源作为当今最大独立一体化中下游能源公司之一的地位。”

彪马能源简介

彪马能源国际(Puma Energy International)是一家活跃在47个国家的全球一体化中下游石油公司。彪马能源于1997年成立于中美洲，经营活动已扩大到全球各地，实现了快速的增长、多样化和产品线发展。该公司直接管理的员工超过7844名。该公司总部位于新加坡，在南非约翰内斯堡、波多黎各圣胡安、澳大利亚布里斯班和爱沙尼亚塔林设有区域中心。

彪马能源在中游行业的核心活动包括通过由100多个大容量存储终端组成的网络，供应、储存和运输石油产品。彪马能源经营活动的基础建立在其对基础设施的投资上，这些基础设施优化了供应链系统，为资产所有者和产品销售者创造价值。彪马能源的下游经营活动包括分销、零售和批发各种成品油，并提供润滑油、沥青、液化石油气和海上加油领域的其它产品。彪马能源目前拥有一个由超过2468个零售服务站组成的全球网络，为62个机场供应燃料。彪马能源还通过提供传统市场供应源的可行替代选择，为独立创业者提供强大的平台，帮助其发展其业务。

详情请访问：http://www.pumaenergy.com