锦江国际酒店CITM双展位 助力提升多元化品牌

上海2016年11月11日电 /美通社/ -- 2016年11月11日至13日，2016中国国际旅游交易会（以下称“旅交会”）在上海新国际博览中心开展。作为亚洲地区最大规模的专业旅游交易会，今年的旅交会共吸引了106个参展国家及地区的各大旅游管理机构、旅游协会、旅行社、旅游景区、航空公司、旅游车船公司及酒店集团、旅游度假区，展位总数达2500多个。



锦江国际酒店参展团队

中国旅游业持续增长，成为中国酒店业不断创新和变革的推动力。本届旅交会上，与旅游息息相关的酒店集团参展阵容也颇为强大。锦江国际酒店管理有限公司（以下称“锦江国际酒店”）携旗下18家酒店参展，在上海馆（1B03）和国际馆（4A07）均设展台，全方位展示多元化的酒店资源和独特优势，这也是今年锦江旗下酒店在行业展会上最大规模的集体亮相。

继成功收购法国卢浮酒店集团和战略投资铂涛集团之后，锦江品牌愈加多元化，这为合作伙伴提供了更多的选择。在本届展会上，面积超过100平方米的“锦江酒店”展台优雅时尚，参观者可在此一站式地深入了解上海锦江饭店、上海新锦江大酒店、上海建国宾馆、上海虹桥宾馆、上海国际饭店、上海金门大酒店、上海甸园宾馆、西安锦江国际酒店、武汉锦江国际大酒店、北京亚洲大酒店、兰州锦江阳光酒店、喀什月星锦江国际酒店、昆明锦江大酒店、南昌锦江国际锦峰大酒店、深圳大厦、三亚半山锦江海景度假酒店、三亚锦江宝宏大酒店、扬州扬鹏锦江大酒店的设施与服务。这些酒店分布在区域中心城市、省会和闻名遐迩的旅游城市，有的具备接待海内外重要宾客的长期经验、有的是城市地标性建筑、有的是休闲度假的理想场所，体现出锦江国际酒店丰富的酒店资源和广泛的空间布局。

随着中国日益成为全球最重要的旅游市场之一，旅交会在全球专业旅游交易会扮演着举足轻重的角色。本届旅交会由国家旅游局、中国民用航空局和上海市人民政府共同主办，展馆面积达57500平方米，来自世界各地的旅游机构、旅行社、酒店、航空公司以及旅游业相关企业组团参展，掘金中国旅游市场。