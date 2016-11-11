左驭资本任命顾薇霞女士为董事总经理

全面负责左驭资本财务顾问业务

北京2016年11月11日电 /美通社/ -- 近日，左驭资本对外宣布，正式任命顾薇霞（Vicky Gu）女士为董事总经理，全面统筹左驭资本财务顾问业务。



左驭资本董事总经理顾薇霞女士

顾薇霞女士拥有苏州大学文学学士学位，英国斯特灵大学市场营销学硕士学位。曾先后任职于国内领先的投资咨询机构投中集团及国内领先的精品投行投中资本。在投中集团任职期间，主要负责VC/PE/FOF等一级市场金融机构、上市公司、大型集团企业、政府金融部门等客户的开拓和销售管理，每年直接负责维护的一二线买方机构超过300家。在投中资本期间，分别负责投中资本融资项目的买方资源对接和项目执行。凭借多年的积累，顾薇霞女士对资本市场有着深刻的理解，并在行业内积累了丰厚的人脉、资源以及卓越的口碑。在加入投中集团之前，顾薇霞女士任职于中美两家领先的战略咨询公司，并带领团队完成了数十个咨询项目。

加入左驭资本以后，顾薇霞女士先后负责及参与了左驭资本多个融资项目，如觅优商旅A轮融资，皇包车B轮融资、泰坦云B轮融，旅游百事通B轮融资等。

左驭资本创始人&CEO胡伟东先生表示，左驭资本财务顾问业务并不单纯以交易为导向，而是以发掘、培养优质的资产为导向，力求项目数量精品，质量精品，服务精品。依托左驭资本多年来在旅游及服务性消费领域的积累，与左驭资本的股权投资业务，产业投资基金等业务最终实现良性的互动。胡伟东还表示：“Vicky做人正直，做事干练，学习能力强，对于工作拥有超乎寻常的激情与执行力。自加入左驭资本以来，Vicky以其优秀的才能，带领公司执行团队，完成了一个又一个重要的交易。与此同时，作为左驭资本的核心创始人之一，Vicky对左驭团队核心价值观体系的建立，更是起到了非常重要的示范和推动作用，我对于她能够完美的胜任这个岗位，带领团队取得更优秀的成绩充满信心。”

关于本次任命，顾薇霞女士表示：“财务顾问业务是左驭发展大蓝图里最基础的模块，是帮助我们全面了解行业、掌握投融资脉搏的先锋业务，与直投业务有着高度协同性。未来我们财务顾问业务希望打造一支懂行业、懂资本、踏实勤奋的一线战队，架起企业与资本的桥梁，助力企业高速腾飞，成就优秀企业家的远大梦想。感谢公司对我的信任和重托，让我有机会在一个更高的平台发挥所长，我将以今天为起点，带领团队扎实工作、勤勉尽职，为公司投行业务添彩。”

截止2016年10月，左驭资本整个团队成功帮助包括游谱、皇包车、泰坦云、麦淘亲子、趣旅网等在内的多家企业完成B/C轮融资，涉及交易总金额已超过十亿人民币。10月，国内在线旅游巨头携程网战略投资国内最大的线下旅游分销平台旅游百事通，成为本年度中国在线旅游行业最大的交易之一，左驭资本再次担任独家财务顾问。