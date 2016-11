帕金森如何延缓运动并发症发生 专家:服药首选缓释片

老王自从2011年,发现自己走路迈腿特别缓慢、睡梦中拳打脚踢并伴有嗅觉减退等症状后,确诊为帕金森病。自从吃药后,他的症状有了明显改善。但从去年年初开始,他发现自己身体越来越不受控制,走路姿势像在跳舞。有一次他走路的时候胳膊重重地甩到了旁边的墙上,导致骨裂。医生说这是帕金森病的运动并发症引起的。



中山大学附属第三医院 神经内科 王青教授

帕金森患者长期服药当心“蜜月期”

中山大学附属第三医院神经内科主任医师、中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组委员王青教授提到,帕金森病是慢性、进展性中枢神经系统变性疾病,一经明确诊断即需接受长期治疗。长期治疗中,大部分帕金森病患者会面临“蜜月期”的问题。“蜜月期”是指在帕金森病初期或是中期的前几年服用较小剂量的左旋多巴类药物可以获得比较满意和持续的疗效,通常患者在“蜜月期”的生活质量比较高,正常的工作、生活不受影响。经过大约6至9年“蜜月期”后,50%-75%的患者就会出现异动症和运动波动等难以克服的运动并发症。

脉冲样多巴胺能刺激 可能诱发并发症

帕金森病患者脑内多巴胺含量少于常人,40多年以来,帕金森病的药物治疗主要采取间断性提供多巴胺能刺激的方式,表现在服药方式上即一天多次服药。王青教授说“间断性、脉冲样、不连续的多巴胺能刺激会进一步加剧相关神经的功能异常,进而促进了运动并发症的发生。”

当心帕金森病运动并发症引起的残疾

帕金森病患者的运动并发症可表现为头面部、四肢或躯干的不自主舞蹈样、投掷样的运动,还可出现 “冻结步态”,例如患者在行走时突然停下来,就像被“冻住”了一样,如果患者在过马路时出现“冻结步态”,后果不堪设想。此外,王青教授还提到,帕金森病患者并不能预知何时会出现运动并发症,很多患者都是在毫无准备的情况下突然出现不自主的运动,造成残疾。例如,胳膊突然猛抬起来,结果撞在墙角导致骨折等。有时由运动并发症引起的残疾比帕金森病本身的运动症状更严重。

平稳的血药浓度 可减少运动并发症发生

《中国帕金森病治疗指南》中明确指出:帕金森病运动并发症的出现与服药种类、剂量和服药次数相关,目前大多推崇多巴胺受体激动剂为首选药物,尤其适用于早发型帕金森病患的病程初期[中国帕金森病治疗指南(第三版)]。王青教授介绍道:这类长半衰期制剂能预防或减少运动并发症的发生,在此基础上,多巴胺受体激动剂缓释片可保持24小时平稳持续的多巴胺能刺激,药效更稳定。

“一日一片”便利帕友 提高服药依从性

以往,帕金森患者对服药是一丝不苟的,丝毫不敢怠慢,因为稍微晚点,他们可能就会活动不利,症状袭来;帕友们还深受服药次数的困扰,一日多次,饭前饭后,弄得晕头转向,经常出现错服、漏服现象。对此,王青教授透露,多巴胺受体激动剂缓释片剂型的出现持续释放高达24小时,提供更持续性的多巴胺能刺激,每天只需在同一时间服用一片即可,患者依从性更高。同时也方便尚在工作的年轻患者,更有助于他们融入到正常的生活中。王青教授特别提醒:多巴胺受体激动剂需要在早餐后1小时服用,同时早餐要避免进食鸡蛋牛奶等高蛋白类食品,以免影响药效。

专家简介:

王青,中山大学附属第三医院神经内科副主任,主任医师,教授,博士研究生导师,National University of Singapore博士学位,Stanford University School of Medicine博士后,Australia NHMRC Research Fellow,新加坡神经内科注册医生执照,美国神经科学会会员,Asia Pacific Society for Neurochemistry regular member亚太神经化学学会会员,2010教育部新世纪人才获得者,获得首届“中国十大杰出青年神经内科医师”称号,中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组委员,中国老年保健医学会老年认知心理疾病分会中青年委员会副主任委员,广东省神经药理学会常委,国家自然科学基金委审稿评委,获得多项国家级基金。

医疗专长:神经退化性疾病如帕金森氏病、帕金森氏综合症、多系统萎缩、进行性核上性麻痹、血管性痴呆及老年性痴呆,脑血管病、神经痛等神经科常见疾病的诊断和治疗。