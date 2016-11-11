中国电信荣获“亚洲最受尊崇企业”及勇夺年报七项金奖

香港2016年11月11日电 /美通社/ -- 中国电信股份有限公司（“中国电信”或“本公司”；香港交易所编号：00728；纽约证券交易所编号：CHA）欣然宣布本公司连续六年获选为“亚洲最受尊崇企业”，而本公司2015年年报（印刷版及网上版）夺得“国际 ARC 大奖”七项金奖。

本公司自“亚洲最佳企业管理团队”评选首届开始，连续六年获来自全球不同地区的投资者投票评选为“亚洲最受尊崇企业”。有关评选由著名财经杂志《机构投资者》(Institutional Investor) 举办。此外，本公司持续获评选为“亚洲电信业最佳投资者关系公司第一名”。中国电信同时在“亚洲最佳分析师会议”评选中，自首届以来连续两年获评选为电信业第一名。另一方面，本公司网站亦在“亚洲最佳网站”评选中，获评选为电信业第一名。

“亚洲最佳企业管理团队”评选已连续第六年举办，旨在表扬表现杰出的亚洲区（日本除外）企业及管理团队。本年度“亚洲最佳企业管理团队”评选结果由超过660家金融机构中近1,600位买卖方分析师及基金经理（其管理规模估计约11,000亿美元的亚洲区（日本除外）股票资产）投票而得出。被访的投资者及分析师根据多项投资者关系范畴及表现和企业管治评价标准，对其研究范围内的上市公司及行政人员进行评选。

与此同时，中国电信的2015年年报（印刷版）分别在“2016年度国际 ARC 大奖”获得六项金奖及在《美国传媒专业联盟》(LACP) 举办的“Vision 环球传讯大奖”获得金奖。此外，本公司2015年网上电子年报在“2016年度国际 ARC 大奖”获得金奖及在“Vision 环球传讯大奖”获颁发两项白金奖。

“国际 ARC 大奖”为每年全球最大型及最具独立代表性的年报选举，在财经界有“年报奥斯卡颁奖礼”的称号，“国际 ARC 大奖”评委来自于全世界多个国家，他们根据企业年报的创意、透明度、效益及卓越性等作为评选准则。本届 LACP“Vision 环球传讯大奖”共有近1,000项参选作品，来自于多个国家、行业及不同规模的机构。该评选由 LACP 的资深企业传讯工作者担任评委。

中国电信能荣获以上多项殊荣，显示投资者充分肯定中国电信的卓越执行能力和高透明度，并在企业管治有优秀表现，达到国际领先水平。中国电信衷心感谢资本市场和投资者对公司的长期支持。

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