来伊份董事长施永雷首当网红 双11做坚果酸奶慰劳员工

上海2016年11月11日电 /美通社/ -- 双11员工忙，老板们更忙，马云在天猫晚会当魔术师，张近东在苏宁餐厅与员工聚餐。11月10日晚上，来伊份董事长施永雷首次参加来伊份手机APP当网红，“任性”送红包、开免单、指定“总裁特价产品”后，不忘亲手制作坚果酸奶慰劳员工，让奋战在一线的员工们非常感动，更瞬间引发10多万粉丝的狂赞。

今年双11恰逢来伊份A股上市“满月”，作为历年来休闲食品行业竞逐双11的主角之一，今年来伊份在线下门店、电商、手机APP三箭齐发，以全渠道平台昂首迎战双11。今年双11期间，来伊份线下2200多家门店门庭若市，小核桃、碳烧腰果、碧根果、猪肉脯等畅销当季产品屡次脱销。来伊份电商和移动APP同样业绩喜人，昨晚双11尚未正式打响，仅移动APP商品预售总额就已轻松超越去年双11的销量。



施永雷专心制作酸奶

来伊份全渠道平台双11的骄人战绩，自然离不开奋战在一线的员工们的努力。看到很多员工连续奋战多日，施永雷非常感动，主动要求在拥有近200万粉丝的来伊份APP的网络直播当网红，现场大方送红包、开免单、指定“总裁特价产品”，将满满的福利“任性”送给粉丝们。忙碌之余，施永雷将小核桃仁、碧根果仁、天天坚果仁等健康坚果制作成酸奶，亲手送到加班加点的员工手中，员工们感动不已的同时，也引发直播平台无数粉丝好评如潮：

“我们老板也慰问员工了，激情洋溢说了半个小时，就离开了！红包？呵呵。”

“说得好，不如做得好！一根杠杆可以撬动一个地球，一个举动可以温暖万千人心。”

“有一种公司，叫做别人家的公司；有一种老板，叫做别人家的老板！”

“看得宝宝肚子饿了，口水流出来了！”



施永雷喂员工吃酸奶

成为公众型公司后，施永雷更加忙碌，深知自己肩负的使命。10月13日，来伊份在上市成功的次日，施永雷就带着一众高管走访基层，将喜讯及时传递给普通员工的同时，更勉励团队要时时刻刻“不忘初心，毅然前行。”