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第十八届深圳高交会即将盛大开幕

2016年11月11日 19:34 编辑： 经理人网编辑
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深圳2016年11月11日电 /美通社/ -- 2016年第十八届中国国际高新技术成果交易会（CHTF，简称“高交会”）将于11月16-21日在深圳会展中心举行。本届高交会将以“创新驱动，质量引领”为主题。

作为引领科技创新、促进合作交流的重要窗口，历届高交会都致力于打造国际性、全球化的高端平台。上届高交会总展览面积达15万平方米，吸引了来自90个国家和地区的3600多家参展商、近4000位投资商的参与，近4500项高新技术产品与项目进行产品展示、洽谈与交易，参观人次将近60万，约1500名记者和214家海内外媒体到会采访。

本届高交会将分为10个展区：1号展馆设有信息技术与产品展、外国团组展区和“一带一路”展区，其他展区分别设有绿色建筑展、航空航天科技展、新能源和电子新技术新应用展等。其中，绿色建筑展是本届高交会最受瞩目的新兴品牌专业展，将重点展示改善净化环境、打造品质生活的最新产品与领先技术。此外，本届高交会新增了创新与科研展、先进制造展和国家知识产权局展区等。作为中国规模最大，最具有影响力的科技类展会，除高新技术成果展外，高交会还设有专业论坛，专题活动，高新急速人才与智力交流会等一系列活动项目。

高交会旨在令每一位参与者都有机会近距离接触到最新、最热门、最具人气的高新技术产品！

欢迎各界人士踊跃参与！

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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