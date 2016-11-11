宽带山十六周年“一道来划胖”主题活动人气爆棚

上海2016年11月11日电 /美通社/ -- 近期宽带山特别为举办的“一道来划胖”十六周年主题活动于上海长泰广场火热举行，近千名宽带山TF与观众参与了这场线下活动。在这个难得晴天的周末，与家人朋友一起，“感怀小辰光，一道来划胖。”

“划胖”是宽带山论坛“调侃”文化的新标志，已经超越了这个词在沪语中原本的“吹嘘”、“明明没有这样的能力或本事，吹的自己很行似的”的本意。如今的“划胖”更多的是网友们表达观点、讲述事情的常用语，成为调侃文化、诙谐风格的代名词。

今年适逢宽带山十六周年，为此宽带山特别召集粉丝举办本场“一道来划胖”周年庆主题活动，希望为TF们打造出独具宽带山风格的“划胖”文化。

位于活动现场入口位置充满童趣的涂鸦板成为众人争抢合照的“网红地” -- 石库门老房子、脚踏车、小时候玩过的各种有趣不贵的小游戏……所有跃然涂鸦板上的画面，都在不经意间勾起几代人的童年回忆，触动心底“感怀小辰光”的那丝情愫。



充满儿时记忆的手绘涂鸦板引来无数围观

“特色游戏区”是本场主题活动的一大重头戏，占据了长泰广场下沉式广场整个喷泉区域，吸引了众多观众驻足参与，“拍香烟牌子”、“摸麻将牌”、“飞镖”、“拗手劲”、“俯卧撑”、“拍香烟牌子”、“套圈”……每个游戏点位前都聚集了众多排队等着一试身手的参与者，而最让人感念的是，这是一场会带动三代人共同参与的活动 -- 你会看到80后的妈妈耐心的告诉10后的儿子“拍香烟牌子”的小窍门；也会看到年近七旬的爷爷，手把手带着小孙女画着属于爷孙俩的涂鸦；更有70后资深TF凭着多年在宽带山灌水的经验，一口气认出数十张TF曾经在宽带山上晒过的汽车图片，真的是深藏不露笑傲全场。

作为一场有节操的线下活动，自然要吃、喝、玩、乐样样俱全。本次宽带山十六周年“一道来划胖”主题活动就为大家准备了可以畅饮的、由酒花儿提供的精酿啤酒，据酒花儿创始人沈凯介绍，超过500位宽带山粉丝畅饮了啤酒。现场为大家准备的下酒菜是风靡韩国的詹姆士炸鸡，和甜蜜满满的棉花糖，以及各色点心、水果，力求让每一位到场的宽带山粉丝都能吃好，喝好，玩好。

舞台区的表演活动将整场活动掀到最高潮。随着著名民谣歌手王渊演唱上海话童谣、知名近景魔术师周佳琪魔术表演的接连登台，龙珠直播平台全程直播，随着一轮接一轮抽奖活动的进行，整个活动现场喝彩声此起彼伏，每位获奖者需喊出“一道来划胖”的领奖口令方可抱走奖品，而对于有幸抱走128G水果7和价值4万元的日本伊豆温泉酒店套票的大奖得主，观众们除了恭喜，也只有羡慕妒忌的份儿了。

在这个洒满温暖阳光的深秋的日子里，一场“一道来划胖”的线下活动不仅让大家重新认识了宽带山，也让所有参与者唤起了心中对儿时时光的温馨感怀，朋友、情侣、母子、爷孙间，在充满童趣的游戏里欢娱互动，让“一道来划胖”超越了单纯的口号，成为每个参与者感同身受的一种理念，一种生活方式。



网友晒出划胖成果

明年，继续来划胖！