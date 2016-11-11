新加坡公司Restalyst开发出检测肝癌的有效测试套装

新加坡2016年11月11日电 /美通社/ -- 因检测胃癌和鼻咽癌的简便测试套装而闻名的新加坡生物医学公司Restalyst已经开发出检测肝癌的类似产品。肝细胞癌(HCC)是最常见的肝癌形式，每年导致全球100万人死亡。肝细胞癌在乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染人群中比较常见，但过度饮酒引发肝脏受损也会导致肝细胞癌。专家们发现欧洲和美国的肝细胞癌患者数量快速增长。

为了解决这个问题，Restalyst开发出一套专利型测试套装，来检测人们是否患有肝癌。这项名为HCC-REAAD™的测试套装通过ELISA[1]测试运作。ELISA测试利用抗体来查找特定的生物指标。当人们患有肝细胞癌时，这种生物指标在血液中的浓度就会增加[2]。通过检测名为IGFBP2的生物指标，HCC-REAAD™测试能够检测出人们是否患有肝癌。HCC-REAAD测试套装根据台湾长庚纪念医院的谢森永(Hsieh Sen Yung)教授的一项专利技术开发。

Restalyst首席执行官Zaccheus Peh先生表示：“检测肝癌的传统方法不够好，许多病情发现得太迟。通过开发HCC-REAAD™这样具有高度灵敏性和特异性的体外诊断套装，我们希望帮助更多患者尽早发现病情。在Restalyst，我们坚信开发测试套装能够提高诊断效率，从而尽早确诊和治疗，从而间接挽救生命。”

Restalyst的HCC-REAAD™能够精确地识别肝癌患者，因为该套装利用独特的IGFBP2生物指标。研究显示，HCC-REAAD™测试套装的灵敏性和特异性分别高达82%和91%。套装作为体外诊断设备已经获得CE标志认证。Restalyst将在MEDICA 2016（3号展厅74号展位）上发行HCC-REAAD™。

[1] 酶联免疫吸附试验：这种技术用于检测血液样本中特定物质的浓度。

[2]专利：用于检测肝癌的蛋白标志物以及识别相关标志物的方法https://www.google.com/patents/US8741288