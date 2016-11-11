婺源江湾迎来《记住乡愁》第三季栏目组景区拍摄

婺源2016年11月11日电 /美通社/ -- 11月8日，国家AAAAA级景区江湾迎来了《记住乡愁》第三季栏目组一行，这是该栏目组第二次来婺源进行节目拍摄，与第二季婺源汪口景区拍摄传统村落不同，第三季是以古镇的拍摄为节目表现载体。全方位、多角度展示江湾古镇的历史文化、民俗风情，以及人文、自然景观，把婺源的祭祀、豆腐架表演、典型的徽派建筑、古镇外景、商贸活动等乡愁元素展现给海内外华人。

婺源，是一个望得见山、看得见水、记得住乡愁的地方，也是游子们的梦里老家。而江湾古镇是婺源的一个缩影，在这里你可以感受到古老的徽派古建筑和厚重的传统民俗文化。在今年十月份住建部公布的中国首批特色小镇中，婺源江湾位列其中。

为了配合栏目组的拍摄，江湾村民在村委会的组织下，举行 “豆腐架”、“祭祀”等传统民俗文化活动。同时借此活动来庆祝今年喜获丰收，并祈福来年风调雨顺、国泰民安。婺源民俗表演“豆腐架”是由四个穿着黄色衣服、戴着红头巾的老汉，抬着站在豆腐架上身穿戏装扮演各种戏剧人物的儿童，锣鼓队紧随其后，穿街走巷，敲锣打鼓，热闹非凡。宗祠祭祀即宗祭，在祠堂的中进正厅击鼓迎神，供奉五谷祭品，焚香拜揖，给祖先传达子孙的虔诚之心。祭仪结束之后或分猪肉给各户，或办伙食，供祭祀人、宾客一起饮宴，人神共享祭祀的欢乐。

江西婺源旅游股份有限公司品牌部高级经理占斌介绍说，此次《记住乡愁》栏目组对江湾的拍摄，将会把婺源的传统民俗文化和百姓的生活面貌原滋原味的呈现出来，给观众带来一场视觉上的文化盛宴。