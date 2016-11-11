默克凭借顶尖科技获R&D 100大奖

Sanger Arrayed Lentiviral CRISPR文库获得分析/测试类奖项

德国达姆施塔特2016年11月11日电 /美通社/ -- 领先的科技公司默克(Merck)凭借其同类中首个 CRISPR 文库 -- Sanger Arrayed Lentiviral CRISPR 文库荣获知名 R&D 100大奖。R&D Magazine 于11月3日在华盛顿举办的第54届年度 R&D 100奖颁奖晚宴上公布了这份获奖名单。

默克执行董事会成员兼生命科学部门首席执行官 Udit Batra 表示：“CRISPR 等工具促进了基因编辑的进步，有望帮助我们的客户发现和生产应对最复杂病情的最新疗法。我们将继续与全球科学界合作，帮助他们更快的实现创新承诺，并争取让世界各地的患者更快的恢复健康。”

对这些世界级产品的认可证明了默克致力于为科学和研究人员提供所需解决方案，帮助他们开发新的工具来改善人类健康的承诺。R&D 100大奖被誉为“科技界奥斯卡”，用以表彰本年度100项最具创新的突破性科技。

默克的 Sanger Arrayed Lentiviral CRISPR文库 获得分析/测试类大奖。这些文库是首个可敲除和筛查基因功能的人类和老鼠基因阵列慢病毒 CRISPR 文库。该文库让研究人员能够发现与抗药性、人类疾病和各种生物过程相关的基因。研究人员可使用整个文库筛查整个基因组，他们也可以选择特定基因和通路，运用相关克隆进行筛查。

今年是默克连续第五年荣获 R&D 100大奖。2015年，AFS 水净化系统和 Simplicon RNA 重编程技术分别获得加工/原型和分析/测试类奖项。R&D 100奖项覆盖行业、学术和政府赞助的研究项目。

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