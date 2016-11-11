安缇缦国际旅游度假区（都江堰-莲花湖）项目在渝举办推介会

锐意进取 合众开疆

上海2016年11月11日电 /美通社/ -- 2016年11月10日，“锐意进取，合众开疆” -- 安缇缦国际旅游度假区（都江堰•莲花湖）项目推介会在第十六届西博会隆重举办，成都市旅游局、都江堰市政府、御庭集团等领导嘉宾出席本次活动，作为安缇缦国际旅游度假区（都江堰•莲花湖）项目的首次产品推介会，本次活动吸引了社会的广泛关注参与，与会人员多达百余人，现场热烈非凡。



成都市旅游局党组书记罗建民先生向潘主席颁发旅游产业发展专家称号



成都市旅游饭店协会会长安茂成先生授牌御庭集团为副会长单位



成都市房车露营自驾游协会会长钟涛先生授牌御庭集团为副会长单位

活动首先由御庭集团董事局主席潘凤金女士介绍项目情况，她说：“安缇缦（都江堰•莲花湖）项目，是我们集团在西部地区第一个综合旅游目的地的项目，也是我们进军西部旅游开发的战略布局的起点，更是我们发展西部地区桥头堡。”

“我们的目标是，用国际化的视野，结合我们国际化的团队，把我们在国外亲身体验的旅游乐趣及运动带给所有人，引领消费者从观光游向体验旅游转向，从低端游往高端游进发。将安缇缦品牌建设成为西部各大旅游城市的一道道的度假风景线，为国家建设旅游城市尽我们一分绵力。”

潘凤金女士还说：“明年春天一期开始试营业，届时将可以带动周边的旅游发展，估计项目全部落成，将会创造劳动就业高达2000人，年营业收入会超过5亿，会带给当地增加可观的税收。随着全域旅游的全面铺开，安缇缦用“体育+休闲”打造综合旅游目的地，正是顺应时机，也是多年在旅游度假行业内所得出的经验及市场分析，我们会挖掘项目所有的亮点，根据产品体系串线，最后打造出一个个优秀的旅游目的地项目。”

成都市旅游局党组书记罗建民先生时说：“御庭集团带来的安缇缦国际旅游度假区项目具有广阔的合作发展前景和空间。相信在成都市委、市政府的重视下，我们与御庭集团的交流与合作将不断增强，今天我们在此举办推介会，指在对双方的资源开发、招商引资、宣传推广、客源共享等方面进一步加强全方位合作，以期建立长期、全面、务实的战略合作关系。我们也希望借此机会学习御庭集团的宝贵经验，加强业界之间的联系与合作，进一步推动旅游业共同发展。我相信，与御庭集团的旅游合作前景将是十分广阔的。”

都江堰市市委常委、宣传部长唐小峰先生致辞时说：“目前都江堰市委、市政府针对国内旅游产品同质低端等结构性缺陷，抢抓休闲度假游蓬勃兴起发展机遇，从而加快布局康体养生、互动体验、娱乐度假、山地运动四大旅游产品体系的构建。此次成功引进的御庭集团‘安缇缦国际旅游度假区’项目，高站位启动该旅游目的地的建设，就是着眼全域旅游，进一步推动都江堰成为国际旅游名城。”

最后，成都市市委书记罗建民先生向御庭集团董事局主席潘凤金颁发旅游产业发展专家称号；成都市旅游饭店协会会长安茂成先生授牌御庭集团为副会长单位称号；成都房车露营自驾游协会会长钟涛先生授牌御庭集团为副会长单位称号。