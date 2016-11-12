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AdvaMed举办2016医疗健康产业跨国公司CEO与中国城市市长对话会

2016年11月12日 02:35 编辑： 经理人网编辑
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昆明2016年11月12日电 /美通社/ -- 美国先进医疗技术协会（AdvaMed）与商务部投资促进局、云南省商务厅在云南省昆明市万达文华酒店成功举办了“2016 医疗健康产业跨国公司CEO与中国城市市长对话会”。会议于11 月9日如期举行，旨在共同探讨未来中国医疗健康产业的创新与发展。

会议邀请了国家部委及其他省市领导云南省省州市主要领导国内外知名医疗企业代表参加，共计约200人。云南省副省长陈舜，商务部投资促进局副局长易旸以及包括威海、昆明、玉溪等30 余位城市市长均应邀参加。

“此次会议将推动包括云南省在内的各省州市未来的医疗健康产业发展”，AdvaMed 全球战略与分析执行总裁拉尔夫·艾服斯先⽣说“借此契机，各国内外知名医疗企业代表与政府领导进⾏直面沟通，深度了解中国医疗健康产业的政府政策、方针及发展方向，帮助AdvaMed 成员企业实现在中国加大医疗技术投资、发展医疗技术创新、提供高品质产品的承诺。”

在此次活动中，国家相关部委领导、各中国城市市长、云南省省州市主要领导及国内外医疗企业CEO、中国区高管共聚一堂，围绕中国医疗产业“创新”及“发展”两大主题，发表各自的行业见解，就政府医疗政策提出宝贵的意见与建议，共同探讨各地政府如何扩大、加强医药及器械产业发展以及如何推动中国医疗器械技术的未来创新。

近年来，“健康中国”已上升为国家战略，医疗器械及生物医疗产业逐渐成为中国经济发展新引擎和转型升级的价值高地，在此背景下，此次会议契合国家战略，推动中国整个生物医疗健康产业向“高、精、尖”进发。

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