Darling Ingredients Inc.公布2016年第三季度财务业绩

债务大幅缩减，同时成功应对全球商品波动及食品行业挑战

德克萨斯州欧文2016年11月12日电 /美通社/ --

2016年第三季度业绩亮点

净盈余为 2870万美元，按美国通用会计准则(GAAP)计算，合稀释后每股0.17美元

营收为 8.539亿美元

调整后 EBITDA为1.062亿美元

利润率拓展受到食品部门生产挑战与库存调整的不利影响

创纪录的作物收成导致全球 脂肪成品定价 较低，蛋白质供应过剩

Diamond Green Diesel (DGD)合资公司提供迄今为止最强劲的盈余业绩

产生稳固的现金流，债务大幅缩减6000万美元

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR)今天公布了截至2016年10月1日的第三季度财务业绩。该公司是一家致力于面向制药、食品、宠物食品、饲料、工业、燃料、生物能源和肥料行业的客户，将可食用与不可食用生物营养元素转变为一系列广泛的原料和特种产品的全球领导者。

2016年第三季度，该公司净销售额为8.539亿美元，而上年同期为8.538亿美元。截至2016年10月1日的三个月，归属于Darling的净盈余为2870万美元，合稀释后每股0.17美元，而上年同期净亏损910万美元，合稀释后每股亏损0.06美元。净盈余的增长主要归因于因纳入搅拌机的税收抵免（上年同期则没有这项政策）、可再生识别编码(RIN)中更高的等效值以及所得税优惠而提高的DGD盈余。截至2016年10月1日的三个月，Darling调整后未计息税、折旧及摊销前盈余(EBITDA)为1.062亿美元，而上年同期为1.061亿美元。

Darling Ingredients Inc.董事长兼首席执行官Randall C. Stuewe表示：“我们继续执行去杠杆和增长的战略计划，同时推动公司在许多市场成功应对较大的波动。我们的饲料原料部门业绩有所下滑，这在我们意料之中，因为北美创纪录的作物收成给全球脂肪和蛋白质定价造成压力。不过，强劲的产量抵消了部分价格波动，而且我们的模式正按较低的成品价值进行调整。一些活动因素导致食品部门表现令人失望，包括年度工厂大规模检修和中国市场的疲软表现都对利润率拓展造成了不利影响。我们的燃料部门受季节因素推动，继续拥有出色表现，在欧洲，我们的生物燃料作物需求强劲。我们希望第四季度成功应对市场波动，以良好的姿态迎接2017。”

饲料原料部门业绩 —— EBITDA为7890万美元（环比下降5.5%）；营收为5.314亿美元（环比下降2.1%）；毛利润为1.178亿美元（环比下降7.1%）；原材料处理量环比持平。

EBITDA为7890万美元（环比下降5.5%）；营收为5.314亿美元（环比下降2.1%）；毛利润为1.178亿美元（环比下降7.1%）；原材料处理量环比持平。 食品原料部门业绩 —— EBITDA为2530万美元（环比下降32.4%）；营收为2.62亿美元（环比下降3.7%）；毛利润为5070万美元（环比下降12.3%）；原材料处理量环比下降3.7%。

EBITDA为2530万美元（环比下降32.4%）；营收为2.62亿美元（环比下降3.7%）；毛利润为5070万美元（环比下降12.3%）；原材料处理量环比下降3.7%。 燃料原料部门业绩 —— EBITDA为1290万美元（环比下降6.5%）；营收为6040万美元（环比下降3.0%）；毛利润为1420万美元（环比下降9.0%）；原材料处理量环比下降3.3%。

EBITDA为1290万美元（环比下降6.5%）；营收为6040万美元（环比下降3.0%）；毛利润为1420万美元（环比下降9.0%）；原材料处理量环比下降3.3%。 Diamond Green Diesel合资公司业绩——实体层面的EBITDA为4500万美元，Darling的股份价值2250万美元；工厂扩建最终工程设计阶段完工，施工预计将于2018年第二季度初完成。

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Melissa A. Gaither，投资者关系与全球传播部副总裁

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