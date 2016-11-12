Stellwagen宣布被Acasta Enterprises Inc.以2.7亿美元收购

都柏林2016年11月12日电 /美通社/ --

Acasta Enterprises Inc.将向Stellwagen Capital的投资工具投资1亿美元

Stellwagen Group（简称“Stellwagen”）和总部位于加拿大多伦多的上市公司Acasta Enterprises Inc.今天宣布，双方已达成多项最终协议，根据这些协议，Acasta将以约2.7亿美元收购Stellwagen，同时还将根据Stellwagen未来三至五年的经营业绩调整收购对价。Acasta还将向Stellwagen Capital的优先贷款公司或其它战略投资工具投资1亿美元。这些协议还取决于一些特定条件，包括监管部门和Acasta股东的批准。

Stellwagen的世界级领导团队正在实施高盈利创造性经纪业务模式。该集团能够利用创新金融工程和技术，实现几十年来变化不大的飞机贷款和租赁业务的现代化。在过去三年里，Stellwagen的航空融资和管理业务取得显著增长，未来将利用与Acasta的合作和他们的专长，推动其现有业务以及新的资产管理和技术业务的发展。

Acasta创始人兼顾问、摩根大通(JP Morgan)现任董事会成员迈克尔-尼尔(Michael Neal)称：“飞机资产管理和融资行业极具吸引力，不仅回报高，而且与整个航空业相比更为稳定。新推出的技术业务让我们对Stellwagen团队的能力非常有信心，而他们在市场所取得的强劲业绩也让我们更加坚信这点。”作为GE Capital前首席执行官，尼尔先生曾负责管理GE Capital Aviation Services价值460亿美元的商用飞机与融资部门。

Stellwagen Group首席执行官道格拉斯-布伦南(Douglas Brennan)今天表示：“Acasta的领导团队包括全球航空和融资行业的一些最德高望重的专业人士。在安东尼-梅尔曼(Anthony Melman)和Acasta董事会的领导下，我们将通过合作向我们集团注入永久资金，加快我们业务模式的发展，从而实现我们为飞机行业提供稳定、灵活的资金这一目标，为我们的股东和飞机投资者带来更高的风险调整后回报率。”

Stellwagen Capital首席执行官霍华德-米勒(Howard Millar)说：“我非常高兴我们能够拥有实力如此强大的资本合作伙伴。我们计划在未来三年内将资金管理规模增至50亿美元，并相信通过与Acasta合作，我们将能够实现这些目标。”Stellwagen正推出一系列飞机相关投资工具，首先是优先担保飞机贷款公司，旨在满足因航空银行的退出而带来的不断增长的需求。

Stellwagen Group简介

Stellwagen Group总部位于都柏林，为全球航空业提供同类中最佳资产管理、金融和技术解决方案。

Acasta Enterprises Inc.简介

Acasta是一家特殊目的收购公司，在2015年7月的首次公开募股中筹得4.025亿美元，用以实施一项合格收购。在获得收购Stellwagen以及Acasta 2016年11月10日发布的新闻稿中公布的其它交易的批准后，Acasta将成为一只私募股权管理人基金，并将推出一只私募股权投资基金，希望抓住更多市场机遇。

网址：http://www.acastaenterprises.com