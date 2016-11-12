捷迈邦美高管荣获IAIR年度首席执行官/执行董事奖

新加坡2016年11月12日电 /美通社/ -- 全球骨骼肌肉保健领先公司捷迈邦美 (Zimmer Biomet Holdings, Inc.)（NYSE 和 SIX：ZBH）今天宣布，捷迈邦美中国大陆和香港副总裁李永明因卓越的领导才能、灵感与创新荣获 International Alternative Investment Review（《国际另类投资评论》，简称“IAIR”）颁发的享有盛名的医疗解决方案类年度首席执行官/执行董事奖。IAIR 是全球成长最快的杂志之一，专注于全球经济与可持续性，为优秀的商业领袖颁发年度首席执行官荣誉，他们向其企业与员工展示创新、机构成长与个人承诺等方面的卓越性以及公认成就。

李先生因合并中国大陆和香港的捷迈邦美部门，并将公司发展成为骨骼肌肉领域的领导者的企业家精神、战略方向和个人影响力而获得认可。在任职期间，李先生不仅在捷迈和邦美的全球合并之后成功领导了双方的业务整合，还实现了两位数增长；坚守组织承诺；并发展了高绩效销售团队。

李先生表示：“能够获得这项享有盛名的IAIR年度首席执行官/执行董事奖，并且是从众多优秀的商业领袖与公司中脱颖而出，我感到很荣幸。这项大奖同样属于我的亚太团队，他们在修改组织结构和商业流程以形成更统一的、以客户为中心的商业模式来提高中国大陆和香港的业绩方面发挥了不可或缺的作用。”

捷迈邦美亚太区总裁 Sang Yi 说：“中国快速老年化的人口导致对保持和恢复行动能力的创新高效解决方案的需求越来越高；永明已成功领导了捷迈邦美亚太区业务的战略拓展，利用重要的市场增长机会，同时推进我们改善骨骼肌肉疾病患者生活的企业使命。”

IAIR AWARDS®简介

IAIR AWARDS®是全球领先的排名系统之一，主办创新与领导才能卓越性颁奖典礼。大奖评审团由IAIR®科学委员会、IAIREVIEW.org 以及全球120多个国家的专业法律、经济与金融记者组成的团队组成。

IAIR AWARDS®保护其独立性，不接受金钱赞助。

IAIR AWARDS®专注于创新与领导才能卓越性，尤其是以下类别：绿色经济、另类投资、商业机会、全球企业卓越性、外汇、交易所交易基金(ETF)和商品、法律、资产管理、家族办公室和财富管理、慈善事业、私募股权、房地产与地产、继任规划和家族企业。

该奖项过去的一些获奖者以及顶级排名公司包括：摩根士丹利(Morgan Stanley)、中国银行、洛克菲勒(Rockefeller)、巴黎银行(BNP Paribas)、IBM、HDFC Ergo、富而德律师事务所(Freshfields)、UBS、诺华(Novartis)、BlackRock、Rothschild（罗斯柴尔德）、德意志银行(Deutsche Bank)、Aviva、沃达丰(Vodafone)、Russel Investments、ReMark、巴斯夫(BASF)、戴姆勒(Daimler)、荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)、迪奥(Christian Dior)、卡地亚(Cartier)、联邦快递(Fedex)、ABB、3i集团、APAX Partners（安佰深）、Bridgepoint Capital、安理国际律师事务所(Allen & Overy)、Willkie Farr & Gallagher、DLA Piper、CMS。

IAIR AWARDS®在香港、迪拜、伦敦、新加坡、米兰和纽约等全球最具影响力的金融中心拥有强大的业务。

捷迈邦美简介

捷迈邦美成立于1927年，总部设在印第安纳州华沙，是骨骼肌肉保健行业的全球领导者。该公司的经营范围包括：设计、生产和营销骨科置换产品；运动药物、生物制剂、肩肘足踝产品和创伤产品；办公室技术；脊椎、颅颌面和胸椎相关产品；牙科产品；以及相关手术工具产品。

该公司同全球医务人员合作，加速创新。其产品和解决方案能够帮助患者治疗骨骼、关节或支持软组织疾病或损伤。通过同医务人员合作，该公司成功给数百万人带去了福音。

该公司在全球超过25个国家经营业务，产品销售到100多个国家。垂询详情，请访问http://www.zimmerbiomet.com 或者登录推特网关注捷迈邦美，网址：www.twitter.com/zimmerbiomet。

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Jason Lee

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电邮：Jason.lee@zimmerbiomet.com

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