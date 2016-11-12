君澜酒店牵手中国人寿进军钱江新城核心区块

杭州2016年11月12日电 /美通社/ -- 2016年10月28日，君澜酒店集团与中国人寿股份有限公司浙江省分公司签定协议，协议将中国人寿位于钱江新城核心区块项目中的酒店版块委托给君澜酒店集团进行管理。该项目工程已于2016年结顶，预计酒店将于2018年实现运营。



王建平先生与朱卫星先生签署协议

钱江新城中国人寿大厦在钱江新城的“心脏”地带，位于钱江新城 CBD 核心区块。该项目东南方向邻近新城商业地产项目来福士广场，是新城主要精品商业街，眺望钱塘江；西南方向隔新业路紧临市民中心标志性建筑，具有良好的景观和视野；通过地块西北的钱江路和新区主要交通动脉相连。建筑最高点达190米，遥望钱江新城核心建筑群 -- 杭州市市民中心、杭州大剧院及杭州国际会议中心，景观直达钱塘江岸。

该项目酒店版块预计建成后将拥有近400套客房、约2000个餐位。随着杭州从西湖时代跨入钱塘江时代，钱江新城在长三角经济区域中的地位变得更加举足轻重。君澜集团接手该项目后，将立足于为城市精英阶层和商务人士提供一种具有东方特色的城市休闲商务模式。

君澜酒店集团是中国高端酒店集团十强，曾连续五年荣膺“中国民族饭店品牌先锋”，连续六年荣膺“中国最具规模的30家本土饭店集团”，并获得“中国企业影响力十大（行业）品牌”、“中国国内十大品牌酒店集团”、“中国最佳度假酒店品牌”、“中国饭店业30年最具影响力饭店管理公司”、“最佳中国酒店管理集团”等多项殊荣。集团于近年来坚持中国文化特点及差异化发展策略，倡导顺应时代需求，力推休闲商务酒店和休闲度假酒店品牌。



钱江新城中国人寿大厦效果图