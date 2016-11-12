全渠道高品质 新营销 — 伊芙丽双11新零售初露锋芒

杭州2016年11月12日电 /美通社/ -- 中国领先的时尚女装品牌公司伊芙丽在2016年双11当天表现亮眼，集团三大品牌EIFINI伊芙丽、SEIFINI诗凡黎、MM麦檬在双11当天全网销售突破1.59亿元，同比增长59%，其中主品牌EIFINI伊芙丽达到1.2亿元，位列全网女装类目第九名，同时毛呢大衣、马甲、风衣位居天猫女装品类TOP1。双11全天订单量达到36万单，覆盖全国33个省（市）自治区，362个城市，最远发至香港、台湾等地区，无线端交易占比达到91%。

除了业绩的突破，伊芙丽第六年双11更是一次全面的提升：渠道升级，首次尝试O2O；品质升级，从产品到服务的不断精进；营销升级，携手超模玩转新营销。近年来，随着零售额每年40%以上的成长，伊芙丽同步进行品牌升级，正走出一条属于伊芙丽的新零售之路。



伊芙丽集团2016双11全日报

首尝全渠道 509家门店参与发货

2016年是伊芙丽渠道升级的重要一年，3个月前，全渠道的商品打通、库存打通、门店发货已经开始运转，3个品牌逾900个线上线下同款同价的新品在双11当天受到顾客追捧。与此同时，全国509家门店将支持到这些商品进行配发，就近门店发货加快物流效率，提升消费者的购物体验。伊芙丽电商负责人郑隽表示：线上线下商品打通后，门店承担起“云货架”的作用，当用户无法在门店找到心仪的款式，或需购买的产品出现缺色或断码的情况，均可通过门店扫码，在旗舰店购买，缓解了门店因空间限制，无法陈列足够货品的问题，给消费者在双11的购物体验上有更丰富的商品选择性。通过线下门店发货的双11同款30%由门店完成发货。

此外，伊芙丽旗下全新的O2O品牌“麦檬”（MEILLEUR MOMENT）也正式献出双11首秀。麦檬今年3月正式推出，所有货品及营销活动均打通线上线下，产品主打极简北欧风，强调简约、纯净、舒适的穿着体验。



伊芙丽参与双11万店同庆活动



近半数门店支持O2O发货

提升双品质打造360°优质客户体验

近年来，消费市场越发重视品质服务，伊芙丽除了提升服装产品本身品质外，在客户体验的细枝末节上也毫不松懈。打开伊芙丽店铺页面，除了产品时尚，服装详情里面料的选用也十分考究：100%羊毛、棉麻等品质材质成为主流，相比同类品牌双11追求廉价快消，往往以次充好，伊芙丽保持本心，给消费者提供极具性价比的产品。

另外，为了让顾客享受更好的收货体验，今年伊芙丽共投入500万元，用于产品包装和售后，每件服装的熨烫出库，不管是门店发货还是仓库发货均用雪梨纸和硬纸盒层层包装，保证产品在运送过程中完好无缺，让货品在图片展示与收货时保持一致。

去年双11，伊芙丽26万单用时3天半全部发出；而今年，在订单量在增加40%的情况下，伊芙丽通过物流仓库拣选流程优化，提前筹备，除去预售货品，预计3天半发完所有货品，同时坚持与顺丰、圆通等优质的物流服务商合作，保证物流最后一公里的服务品质。



近100名外籍留学生参与伊芙丽物流发货

玩转新营销携手何穗传递时尚理念

双11前夕一场由伊芙丽品牌举行的超模何穗与时尚达人穆熙妍的闺蜜直播收获60万人观看。伊芙丽电商总经理郑隽表示，在今年天猫潮流盛典及双11晚上表现亮眼的何穗，早在10月初就与伊芙丽合作，成为集团的首席时尚官，除了拍摄三个品牌的形象大片，在双11前期客服咨询量较大的期间，首席时尚官何穗成为了伊芙丽旗舰店的时尚顾问之一，与消费者互动。



双11前夕超模何穗担任伊芙丽旗舰店时尚顾问

伊芙丽一直走在“娱乐化”的前沿：从2011年请刘诗诗做代言，到参与国内首档边看边买综艺节目《女神的新衣》，再到15年携手唐嫣，以及今年的《欢乐颂》等影视剧独家女装植入营销，伊芙丽采取明星合作和影视植入的营销手法为品牌带来更多90后消费者。