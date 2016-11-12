美国大都会人寿基金会“金融普惠挑战赛”半决赛入围名单揭晓

上海2016年11月12日电 /美通社/ -- 近日，由美国大都会人寿基金会独家赞助的“金融普惠挑战赛”半决赛入围名单揭晓。这项全球竞赛由美国大都会人寿基金会和 Verb 于今年6月联合启动，邀请企业家、非营利组织和一些公司为加速中国金融普惠提出创新解决方案。

截至目前，本次竞赛已进入第二阶段比赛的半决赛，此前决出的17位企业家和创新人士将为争夺决赛的五个席位展开激烈竞争。该项赛事的资助金总额高达人民币30万元，用于支持最佳金融普惠解决方案的发展。

入围半决赛的17个项目针对金融普惠现状提出了不同的解决方案，以下是三个不同类别下的优秀入围案例：

合作社类别中海惠·小母牛（Haihui - Heifer）项目旨在通过提供畜牧管理、市场营销、商业金融和社区规划等方面的培训以及捐赠农产品来提高村民的生产能力。此外，海惠·小母牛还建立了互助小组和基金会，以解决贫困社区对贷款和生产资本的需求。

金融科技类别下 FinBot 项目是一款可以直接在微信内使用的人工智能理财顾问。用户可以提出自己在理财方面的问题并得到有针对性的解答。随着机器人对您和您所提问题类型的了解，它将向用户提供更具相关性的建议、链接和资源，以帮助其促进财务健康。

在计划与服务类别中，女性金融服务（Female Financial Services）向低收入女性提供低息贷款（利率在4-6%之间）和相关资源，帮助她们更好地管理自己的财务，建立可持续的财务健康并为其产品或服务开发新的渠道。此外，女性金融服务还向高考成绩优异的低收入家庭女生提供无息助学贷款和职业规划服务。

参赛者纷纷提交了创新的产品、项目和服务，以求改善中国家庭、个人和企业的金融普惠状况。

半决赛项目参赛组将得到志愿担任评审工作的中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）中国员工的个人点评，并结对合作。在比赛中取得优胜的解决方案将有机会获得媒体报道，并角逐2017年1月的最终大奖。

大都会人寿希望借助“金融普惠挑战赛”这一平台，支持向缺失金融服务的人士提供持续接触金融服务机会的创新想法，从而推动金融普惠在中国的发展。

五个决赛参赛团队将于2016年12月19日公布。决赛参赛者将参加在上海举办的总决选。届时，他们将向专家评审演示各自的解决方案，优胜者将获颁相应奖项。了解有关该项竞赛的更多信息，请访问chinainclusionplus.com。