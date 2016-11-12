百世“黑科技”加持 双十一实力再升级

杭州2016年11月12日电 /美通社/ -- 11月11日24点整，2016年双十一总销售额最终定格在1207亿。在如此庞大的网购交易额之下，是千千万万个包裹在流转。

百世集团（以下简称“百世”）今年双十一当天收到了4500万订单。其中包括百世快递3700万单，百世供应链仓储800万单，为去年同期的1.5倍。

在这些数据的背后，百世到底做了什么呢？其实是更多技术与专利的投入使用，有效提升效率，为客户和消费者带来优质的服务。

“天网+地网”融合升级 提升时效



百世云仓

由互联网信息系统组成的数据传输和处理网络，以及遍布全国的仓配一体门到门运营服务网络，是百世的“天网+地网”。

今年，百世的“天网+地网”融合再升级，利用“天网”进行大数据传出及处理，用遍布全国由仓储、运输、配送网络组成的“地网”，为客户提供线上线下一体化服务。“地网”中的百世云仓网络，利用其覆盖全国85个中心城市，160多个云仓和近200万平米的操作面积，在双十一为更多的卖家提供仓配一体化服务，减少中间环节，有效降低库存，大大缩短消费者的收货时间。

百世“地网”组成还包括其覆盖全国的零担物流网络百世快运，目前已拥有超过4000个服务网点。百世快递作为“地网”的配送网络，目前全国拥有280余个转运中心，超过18000个服务网点，乡镇村组覆盖率超过75%。

搭上“科技列车” 效率提升



百世智能化仓储机器人

今年双十一，百世云仓库内拣货环节首次使用基于人工智能技术应用的智能化仓储机器人，颠覆了传统仓库“人找货、人找货架”的模式，实现了“货找人、货架找人”。机器人接收到订单后，通过百世智能系统选取的优质路线把货品从货架所在仓储区搬运至员工配货区。在有效降低人工的劳力强度的同时也大幅缩短了配货时间。

目前，投入应用的智能化仓储机器人能在负重1000KG货物的情况下实现1.5m/s的行走，同时，还可以利用自身的大数据分析系统和超强的学习力对任何仓库模式进行极高的适配，完成百世云仓为不同客户定制最适合的仓储智能模式目标。

快递方面，百世快递承担着将千万级别的包裹配送到全国各地的重任。百世快递在提高分拣运作环节的效率和节约分拣人工成本等方面做了充分准备。

早在2013年百世自主研发的风暴自动分拣系统，承担起了保障转运环节高效率的责任。风暴自动分拣系统可以将包裹分拣准确率从全人工分拣的80%提高到99.9%以上，分拣效能提升4倍。

同时，百世推出的“如来神掌”智能APP，目前有18万百世快递员通过“如来神掌”完成收、发、到、派签等一系列日常业务操作。双十一期间，包裹将通过“如来神掌”进行签收，消费者也可以通过百世快递官方网站、微信、微博、支付宝服务窗等渠道快速掌握包裹流转动向。

在末端派送上，百世快递推出的社区增值服务项目“百世邻里”，通过和花店、便利店等社区周边小微商铺合作，使之成为服务站，解决包裹派送“最后100米”。今年双十一，全国将有超过10万家“百世邻里”提供包裹代保管等服务。

跨境服务再升级 服务“买全球卖全球”

保税仓方面，百世云仓中保税仓目前覆盖了宁波、广州、郑州等地，并即将开通天津、杭州、重庆、上海等城市。

11月11日零点刚过数秒，百世供应链宁波跨境电商保税仓第一单就清关流程完毕，工作人员从拣货到搬运至运输车上，用时仅2分57秒,将由百世快递运输并送至消费者手中。

今年双十一，百世全国三地的跨境电商保税仓为消费者提供一站式跨境服务。商品类目主要包括化妆品、日化品、食品、母婴用品等，都是“剁手党”们经常购买的商品。

“卖全球”方面，2015年百世云仓已经进驻美国，并会在近期扩展到德国、日本、韩国、泰国和澳大利亚等国家，在助力中国企业打开海外销售市场上做好充分服务准备。