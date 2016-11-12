社交电商云集微店双11狂派iPhone

杭州2016年11月12日电 /美通社/ -- 昨晚双11狂欢还未过去，一个快递货仓的直播却火了起来。此次直播是社交电商平台云集微店联合腾讯大浙网共同推出的一次给云集微店顾客送惊喜的活动。云集微店CEO肖尚略先生亲自上阵，给观众们介绍云集微店顺丰仓双十一当晚的收发货情况。



直播预告海报

在商品堆积如山的仓库中，肖尚略先生一一介绍，如数家珍。行至流水线前，肖尚略先生还亲自打包了两个包裹，并顺手放入两个神秘礼物。期间还不乏幽默地说：“当年在创办小也时，都是亲自打包。专业打包二十年，绝对称得上是打包界的老司机。”



肖尚略先生讲解货品

此次直播肖尚略先生不仅送出了数台独一无二的小云鸡版（云集吉祥物）充电宝，更是随机挑选了部分包裹，放入偷偷藏好的iPhone7，直接点爆了直播平台，让观看人数瞬间飙升至18万，引发了不小的轰动。直播最后环节，肖尚略先生还在购买了澳佳宝VE霜的顾客中抽取了两位幸运儿，送出包含往返澳洲机票、酒店住宿以及澳洲网球公开赛门票的大礼。



在包装现场随机抽取包裹塞入iPhone作为赠品

云集微店是去年5月刚刚成立的一家社交电商，2016年年中月销售额破亿，此次双11更是成绩亮眼。9号预热仅通过朋友圈分享就卖出超过17000组菲力牛排，相当于瓜分了整整700头澳洲安格斯牛；10号持续发力，短短15分钟狂卖2200万素野多肽赋活修护套装，这个速度甚至超过了天猫双11，创造了社交电商史上的新奇迹！肖尚略先生欣喜之余希望有所表示，于是才会出现直播中的那一幕。

云集微店的异军突起，社交电商模式功不可没。云集统一采集商品，开放货源给个人店主并提供物流客服等支持，让店主能以极低的成本开始电商创业。产品大多通过朋友圈分享来促进销售，产品好不好价格地不地道一目了然，这种基于真实用户的社交传播让零售更加生活化和接地气。

同时，高口碑产品借助社交圈的传播极大压缩了高昂的营销费用，商品触达客户的流量成本和辨别虚假刷单的决策成本都在降低，运行效率提升，共享经济的活力被进一步激发。社交电商让购物回归了真实需求，消费升级也溢出了人情温度。