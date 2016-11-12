全渠道营销领跑双11 品胜8000万刷新3C配件纪录

成都2016年11月12日电 /美通社/ -- 11月11日凌晨0:00分，全国瞩目双11购物节狂欢正式开启。根据天猫双11数据显示，截止11月11日23:59分，品胜天猫自营店铺的当日销售额已成功突破5600万，其中天猫旗舰店销售额约3600万，同比去年增长64.34%。值得注意的是，今年双11品胜仅用了20分钟，销售额即突破千万，05:30突破2000万，10:57分突破3000万，15:58分突破4000万，23:59分突破5600万元。加上京东及部分采销平台和分销商的数据，双11品胜全网销售额突破8000万，同比去年增长60%。



双11全国各地品胜当日送达

此次为品胜贡献销售额的品类中，其主营产品移动电源占到91.52%，手机配件6.55%。其中，品胜LCD电库两万毫安移动电源成为爆款，11月11日0点52分，售出10万件；11点46分，售出20万件；截止11月11日23点59分59秒，售出34.3万件。

品胜今年双11的出色战绩主要得益于其自主研发的全渠道营销解决方案 -- OCSS系统。依托分布在全国2500多个城市和地区的9000余家实体门店自建的分布式仓储，系统可以自动分单至全国，就近匹配用户地址送货。11月11日05:42分，当大多数人的订单还没开始发货的时候，品胜已经成功配送完成首单，全国各地消费者也陆续开始收到品胜产品，其中包括新疆、西藏等快递成本高、物流速度慢、相对偏远的地区，也依然实现当日送达。截止至23:59，品胜OCSS系统已处理了38万订单，其中21万是门店自主发货，在全国物流爆仓的情况下，品胜依靠OCSS系统轻松做到当日送达。

此外，品胜在双11当日成功挑战了3项不可能：双11当天三个时段（11:00-11:05、15:00-15:05、19:00-19.05）共计为12714名用户实现产品1小时送达；双11当天为17365个0点付款的用户实现早上11点前送达；双11全天完成111,111个订单当日送达。据统计数据显示，品胜全网销售额突破8000万，品胜数码旗舰店交易指数荣登天猫3C数码配件行业类目第一。