用“爱城市网”APP足不出户即可缴供暖费

济南2016年11月12日电 /美通社/ -- 11月15号济南市将正式供暖，到时缴费也将截止。在此提醒大家，还未缴纳供暖费的市民要抓紧。济南市热力和热电的供暖用户，使用12345热线官方平台 --“爱城市网”APP，即可用手机快捷缴费。

随着近期气温降低以及缴费截止日的临近，济南热力公司服务大厅迎来了集中缴费的一个小高峰。

大多数市民都是在工作时间请假前来办理业务，行色匆匆。还有相当一部分是带着年幼孩子的妈妈，或是老年人居多，对于上班族和出行不便的人士而言，到服务大厅或银行缴费费时费力。其实，市民完全可以利用“爱城市网”APP等手机便民软件足不出户地完成水电、燃气、供暖等各种生活缴费。

为方便市民及时了解市政公告，在线办理生活缴费、政务业务等，“爱城市网”APP的工作人员来到服务大厅，现场为市民下载APP，并耐心指导他们体验各种手机在线功能。市民小杜说：“早知道济南有这样一个功能齐全，集合了这么多为市民服务的APP，就不用东奔西跑地到现场缴费、办事啦！”

作为济南市12345市民服务热线官方平台，由浪潮自主研发的“爱城市网”APP不但为市民提供手机在线提交诉求的服务，还可实现在线办理政务的功能，如济南市公安局、工商局、环保局、城管局、教育局等各政府部门的相关业务，都可以在线查询、办理或预约，“爱城市网”APP被市民亲切地称为“掌上政务通”。

随着“爱城市网”APP功能的不断完善，市民今后在暖气的使用过程中遇到问题，还可以利用该手机客户端查询服务自己社区的“供暖管家”信息，并可在线咨询客服，及时处理供暖问题，方便快捷。

济南市政务服务中心这种统一政府服务入口，提供手机在线服务的政务新模式，在全国属于首创。它不但推进了电子政务落地，而且便民惠民，真正实现了让市民少跑腿、快办事。

市民在手机应用平台搜索“爱城市网”，即可下载“爱城市网”APP，体验快捷方便的在线政务服务。