鑫合汇双十一成交额13小时破10亿刷新行业纪录

杭州2016年11月12日电 /美通社/ -- 2016年双十一购物狂欢节在天猫交易额破1207亿再次刷新纪录的狂热中落下帷幕。同期，网贷行业的“双十一理财节”也是备受瞩目、捷报频传：短期理财平台鑫合汇双十一当天13个小时成交额破10亿，一举刷新行业成交纪录，再次奠定其行业巨头地位。



鑫合汇单日成交额破10亿

11月11日零点，双11活动正式开启，鑫合汇平台实时更新的交易数据可谓“势如破竹”，只用时70分钟就突破亿元大关，从8亿跨到9亿更是仅用时37分钟，投资人的热情不亚于电商的购物狂欢。据网贷之家公布的平台数据显示，截至11月11日13:11，鑫合汇平台总交易额突破10亿元，最终当日成交总额定格在13亿元，继陆金所之后，再次刷新今年行业纪录！



网贷之家公布的平台数据

厚积薄发，一战登顶

今年双11，鑫合汇打造了名为“大富之家玩爆双十一”的主题营销活动，整个活动历时30天，双十一当天“鑫整点”引爆全场、创新的智能投资顾问司马小鑫备受欢迎，还有零元购Iphone7、1000万红包雨等等，可谓全年最大福利。通过环环相扣的互动环节设计，不断把投资人的理财热情推向高潮。

据鑫合汇公布的数据显示：本次双十一活动，平台共吸引了29576位投资人的参与，产生了超过47000笔订单。“鑫股一号“成为当天热门标的，单日成交达到7个亿，创下历史新高。在10亿成交额中，短期标占比高达96%，其短期理财平台定位显露无疑。最有意思的是不定期推出的“鑫整点“，即便在凌晨6点推出依旧被“秒杀”，足见平台投资人的超高活跃度。

鑫整点成为投资人“秒杀”对象

出现时间 用时 鑫整点（随机出现） 2016年11月11日06：06 461秒 鑫整点（随机出现） 2016年11月11日09：09 143秒 鑫整点（随机出现） 2016年11月11日11：11 74秒

鑫合汇首席运营官史林说道：“作为业内领先的以A类过桥资产为特色的短期理财平台，鑫合汇在细分领域的资源积累与品牌号召力毋庸置疑。尤其是短期资产的规模化生产能力，活动前期有大量优质的资产端客户积极配合平台的营销部署，为资金端投资人体验理财狂欢而蓄力。通过平台的精准撮合，达成高交易额只是水到渠成的结果！今年选择参与双十一理财节的共创，既是顺应当下双十一已经从购物促销升级为社会各界联合狂欢的大趋势，也是作为我们年终品牌回馈计划的一部分，借势让整个平台各维度的客户都能联欢起来，享受到最大的福利回馈，这也是践行鑫合汇一直努力打造的平台客户共赢概念。从运营数据以及客户直接反馈来看，也确实达到了预期效果。接下来我们仍将不忘初心，通过持续创新为用户提供安全、灵活的短期理财投资体验！”



鑫合汇庆祝双十一成交额破10亿

网贷行业分化加剧，巨头占领半壁江山

2016年开年以来，网贷行业发展进入“合规期”，网贷平台优胜劣汰、加剧分化，“马太效应”凸显， “大平台”集中度进一步提高，而中小平台交易量急剧下滑，呈现出巨头崭露的新格局。同时，随着国内“资产荒“的持续，优质资产也在向着风险把控能力更强的大平台集聚。因而累计交易额以及风控能力，已逐渐成为辨别平台实力的两项重要指标，代表了平台撮合借款与优质资产规模化生产的能力，交易额和用户数的持续稳定增长则体现了大平台的集聚效应。

盈灿咨询在2016年10月公布的数据显示，全国网贷行业整体交易额为1885.61亿，排名前30的P2P网贷平台成交量共计933.25亿元，占当月整体成交量的49.49%，成交额靠前的“实力”平台以压倒性优势瓜分了整体行业成交量的半壁江山。鑫合汇则以42.11亿元占据全国成交量的2.3%左右，同比2015年10月增长了97.72%。鑫合汇平台累计交易总额也在10月份突破600亿，成为全行业第六家实现这一佳绩的平台。而纵观近几个月的成交额排名，鑫合汇深挖短期理财市场，始终占据榜单前五的位置，成为当之无愧的行业巨头之一。

此次双十一活动，理财投资人以及资产端客户对鑫合汇平台呈现的热情，充分应证短期理财因为顺应当下消费升级趋势，逐渐得到了市场的充分认可，而监管之下走在“合规”前沿、自主研发“鑫盾”风控系统的鑫合汇，在行业深度“洗牌”大潮中必将脱颖而出。