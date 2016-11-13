为您喜爱的创新家在线投票，选出《Stars of Science》第八季冠军

为您最喜爱的创新家在线投票，支持选出《Stars of Science》第八季冠军

卡塔尔多哈2016年11月13日电 /美通社/ --

在卡塔尔基金会(Qatar Foundation)于MBC4频道播出的主打电视节目的带动下，阿拉伯世界现在进行在线投票，投票截止日期为11月17日（星期四）。

现在只有四位非常励志的决赛选手还在参加比赛，《Stars of Science》第八季的决战很快就将到来，阿拉伯世界的大量电视观众现在可以在线投票，帮助选出阿拉伯世界中最优秀的创新家。四位决赛选手都牢牢地抓住了拥趸们的心，不过在他们当中只能有一个人走上冠军宝座。现在可以到http://www.starsofscience.com上进行投票，而投票截止时间为11月17日（星期四）沙特阿拉伯王国时间晚上6:00/格林威治标准时间下午3:00。

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http://www.multivu.com/players/uk/7979051-stars-of-science-season-8-winner-vote/

想要进行投票，请访问http://www.starsofscience.com，并点击“Vote Now”（现在投票）图标。然后，只需从四个选项中选择您最喜爱的创新家即可，也可以通过Facebook或电子邮件来投票。

四位《Stars of Science》决赛选手现在距离共享600,000美元现金大奖只有一步之遥，而所获奖金将成为支持他们将其解决问题的创新成果投放市场的种子基金。对观众而言，在线投票只是几分钟的事情。但是对决赛选手而言，风险真是不能再大了，他们已经投入了几个月的时间来开发他们用来上节目的创新成果。

《Stars of Science》第八季的最后一集将于10月19日（星期六）沙特阿拉伯王国时间晚上10:30/格林威治标准时间晚上7:30在MBC4频道播出，届时在线投票将结合专家评审团投票，以决定最终结果。在线投票将占到候选人分数的50%，评审团投票则将占到剩余的50%。决赛的第一名将能赢得300,000美元，他的竞争者们也将根据各自的名次赢得150,000美元、100,000美元和50,000美元。

《Stars of Science》已经证明在观众中大受欢迎，单单第八季就在YouTube、Facebook和Instagram上被观看了850万次以上。超过400万独立用户在《Stars of Science》社交媒体频道上进行了关于第八季的在线讨论。

现在请在11月17日（星期四）沙特阿拉伯王国时间晚上6:00/格林威治标准时间下午3:00之前在http://www.starsofscience.com上在线投票，选出您最喜爱的创新家。然后请准备在10月19日（星期六）沙特阿拉伯王国时间晚上10:30/格林威治标准时间晚上7:30收看在MBC4频道上播出的《Stars of Science》第八季最后一集。

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