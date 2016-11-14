乘首都航空从全国多地经青岛往返温哥华机票产品预售特惠

为中国游客赴加旅游提供多元化飞行选择

北京2016年11月14日电 /美通社/ -- 2016年12月30日，首都航空杭州=青岛=温哥华中加航线将正式启航，每周三班，带旅客直飞魅力之城温哥华，感受原始大自然，尽享绝色景致，体验生活的无限可能。



首都航空客机



首都航空A330客机

开航特惠，宁波、广州、武汉、温州、沈阳、郑州、西安经青岛往返温哥华最低1000元起（不含税）；丽江、景洪、北京、三亚、南宁、桂林、恩施、宜昌从杭州出发，经青岛往返温哥华最低1000元起（不含税）；海口、太原、深圳、哈尔滨、天津、贵阳、铜仁、昆明、杭州经青岛往返温哥华最低1600元起（不含税）。同时首都航空还为经常往返于中加的旅客推出商务舱一人多次和多人多次往返专属套票等特惠产品，为旅客的空中飞行提供更优质的服务。

航班号 班期 航站 起飞 落地 航站 起飞 落地 航站 JD471 三五日 杭州 14:15 16:05 青岛 18:05 13:15 温哥华 JD472 三五日 温哥华 16:30 19:40+1 青岛 21:40+1 23:25+1 杭州

*以上时刻均为当地时间

首都航空杭州=青岛=温哥华航线从中国杭州出发、联结青岛，由空客330豪华宽体客机执飞，去往温润之城温哥华。在这座拥有原始自然美的城市里，旅客可以在世界顶级滑雪度假村感受一流的滑雪场设施；一览全球最大的城市公园 -- 斯坦利公园，体验城市与自然的完美融合；骑行在沿海公路上，领略温哥华不常见的独特风景。

跟随首都航空，在连绵山峦和浩瀚海洋的环绕中，与大自然亲密接触，让身心回归自然。开启别具一格的圣诞跨年之旅，现在购票，即享杭州出发经济舱往返最低1000元起（不含税），青岛出发经济舱往返最低1600元起（不含税），两地出发商务舱往返最低皆10000元起（不含税）。境外始发，2016年12月30日至2017年1月7日，经济舱往返至杭州、青岛两地最低99加元起（不含税）；2017年1月8日至2017年4月30日，温哥华至青岛经济舱往返150加元起（不含税），至杭州经济舱往返200加元起（不含税）；自开航至2017年4月30日期间，去往青岛、杭州的商务舱往返皆1950加元起（不含税）。

具体客票信息可垂询95071999热线；

或登录首都航空官网 http://www.jdair.net 查询。