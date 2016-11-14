万件爆款开场即售罄 看全棉时代如何实现双十一母婴用品三连冠！

深圳2016年11月14日电 /美通社/ -- 随着11月12日0点的到来，2016年的双11购物狂欢也终于落下帷幕，天猫最终实现双十一单日1207亿的销售额，相比去年912亿元再创新高。与此同时，各品类销售冠军也纷纷浮出水面。纵观天猫销售排行榜单，排在前列的几大品牌依然不乏往年熟悉的身影。连续两年位居双11 品类第一的全棉时代，今年单日销量达2.6亿元，凭借绝对优势再夺销冠，实现母婴用品双十一销量三连冠。



全棉时代实现双十一母婴用品三连冠

从全棉时代提供的数据来看，今年双11活动全天实现的销售总额，超越去年的1.26亿元106%，共产生118万个订单。在11日零点活动揭幕后，仅用了25分钟销售额就已破亿，更在11日1时02分达到1.26亿，仅用一个小时追平去年双11的总销售额，11日上午7时43分销售额正式突破两亿大关，稳居类目榜首。在天猫所有品牌总销售额排行榜上，全棉时代最终排在15名，处在名副其实的第一阵营。

从2013年1874万，到2014年6666万，2015年的1.26亿，直至2016年的2.6亿。每一年都几乎在前一年的基础上实现了销售翻番，四年间，品牌的影响力和销售规模不断扩大。

而据全棉时代方面表示，今年的双11尽管他们已做好万全准备，但消费者的热情还是超出了想象，其爆款产品居家款纯棉柔巾在短短5分钟即售罄，十几万件的备货量以每秒几百件的速度被消费者抢购一空。其他热销产品如婴儿纯棉柔巾和奈丝公主卫生巾也一度出现库存告急的状态。

据介绍，为打好这场战役，全棉时代电商部门组建了近两百人的客服团队，在11日零点至24点，不间断提供专业咨询服务，客服团队更别出心裁利用直播向消费者推荐商品，讲解双11活动规则。



全棉时代实现双十一母婴用品三连冠



全棉时代办公室内认真工作的客服

在发货方面，在广州、江苏、北京三地设立发货仓库，针对不同区域就近发货，极大的缩短了货物到达客户手中的时间。截止到发稿前，全棉时代已发送25万件订单的货物，预计12日开始，消费者就能陆续收到双11抢购的心仪商品。



全棉时代物流发货现场

全棉时代相关负责人表示，自全棉时代成立以来，始终坚持四个一致，以真实的五折感恩回馈消费者，线上线下不做区隔，真正的产品一致、品质一致、定价一致、仓储一致，保证品质不打折、服务不打折，唯一可能的差异则是线上两件起售，线下一件也能卖。任何时候，全棉时代将一直贯彻，并主动接受公众和舆论监督。

双十一已举办到第九年，每一年都有新的销售记录被创造，但是占据销售榜单前列的商家却变化不大，这说明互联网时代，虽然消费者购买途径有了改变，但是品质和服务仍是影响品牌忠诚度的最大因素。全棉时代，这个诞生7年的品牌，用始终如一的坚持，靠服务与品质得到越来越多消费者的喜爱，既是最生动的讲述，也印证了最朴素的经营之道——不管外界如何变化，尽最大努力做好产品与服务，是打动消费者的根本。