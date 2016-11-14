安佑集团和佑事业部高歌猛进开新篇

中正致和 善诚为佑

武汉2016年11月14日电 /美通社/ -- 11月5日发布的安佑集团和佑养殖事业部月报显示，截至10月30日，和佑事业部存栏母猪已超6万头。



和佑事业部标志

安佑集团和佑养殖事业部（以下简称和佑事业部或和佑）成立于2012年，主体为江苏和佑瑞安农业发展有限公司，专门从事生猪养殖及销售。依托于安佑研究院低碳环保的先进技术，和佑事业部始终倡导“绿色无抗养殖、快乐低碳生活”新理念。

经过几年的发展，和佑母猪存栏已达6万头，年出栏肉猪100万头，猪场遍布全国养猪重点区域。预计2018年底，合作猪场50家，母猪规模20万头，年出栏肉猪500万头。

一、初心不改领航人

和佑事业部领航人段绍钧，1990年硕士毕业于华中农业大学“动物遗传育种”专业，师从中国工程院院士熊远著（中国唯一的养猪学院士、动物遗传育种专家）。

三十多年的职业生涯中，段总裁专注于畜牧、动保行业。强将手下无弱兵，段总裁带领的和佑团队也永葆初心，致力于倡导绿色无抗养殖之路，为人类食品安全谋福祉。

2015年3月成功牵手太仓市种猪场伊始，和佑事业部大步迈进，一个个规模猪场成功签约，一派派新气象陆续延展。引进国外优良猪种，大笔改进、配套猪场现代化设施，三十余家猪场旧貌换新颜。



和佑与各规模猪场签约

二、环保养殖倡导者

安佑秉承“品质、科技、服务 -- 永远争先”的理念，注重低碳环保、食品安全，践行科技养猪，发展绿色无抗养殖，生产安全猪肉。

和佑事业部采用安佑环保饲料技术，降低死亡率，加快生长，创造优异的养殖成绩。同时，和佑利用安佑集团旗下山川生物的绿色添加剂做保健，在养殖过程中重视动物福利，通过营养免疫的方式让猪少生病，不生病。官方数据显示：和佑猪场2016年1-9月累计 PSY 成绩为：25.43，其中名列前三位的四川资阳猪场达28.76、江苏金坛猪场达26.64、四川名山猪场达26.37。

三、中正善诚开新篇

在自身飞速发展的同时，和佑不忘人才培养，大胆启用年轻人，并给他们提供学习和发展的平台。目前，和佑85%以上的场长都是年轻的80、90后，最年轻的是四川鼎新猪场张高义（93年）。

这些年轻人在平凡的岗位中，时刻用爱与感恩的精神激励自己，把青春献给猪场。在百年一遇的洪灾面前，他们没有退缩，而是用稚嫩的身体保卫家园。下图为安徽青阳猪场91年的年轻场长张友乐在组织抗洪。

当然，和佑在自身蓬勃发展的同时，也不忘用实际行动回馈社会。

2016年4月27日，四川保和镇敬老院，四川资阳猪场以文园程场长为首，为保和镇敬老院的老人们捐赠多头仔猪，以节省养老院生活费用，改善老人们的福利生活。

在推动“传统养殖产业绿色低碳变革”的道路上，和佑也当仁不让，以示范作用引领全国，推广养猪业节能减排新技术，发展低碳环保养猪新模式，进而推动国家生态环保，取得生态与经济发展的共赢。