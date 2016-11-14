诺姆四达全面人才评价引领2016广州人力资源服务展

北京2016年11月14日电 /美通社/ -- 近日，由著名人力资源媒体HRoot主办的“2016中国人力资源服务展”在广州成功举办。著名综合人力资源服务机构 -- 诺姆四达集团携全面人才评价、一体化人力资源管理咨询等前沿技术产品成果亮相展会，并通过展位展示、主题演讲等形式为众多企业人力资源专业人士提供了全方位的现场咨询和产品演示，受到众多HR的欢迎。



诺姆四达全面展示全面人才评价技术产品成果

此次展会共有来自光辉国际（KORN FERRY）、领英（LinkedIn）、万宝盛华（ManpowerGroup）、诺姆四达（NormStar）等全球及中国领先人力资源服务机构的资深顾问专家等，结合当下创新、大数据、移动互联网等趋势，针对企业人才测评、管理咨询、人力资源服务外包、管理培训、招聘等多个领域的实用性话题进行了精彩主题分享，收到了与会嘉宾们的积极反馈和认可。

诺姆四达集团副总裁、广州公司总经理肖义平在大会上做了 “基于全面人才评价的人才梯队建设与培养”的主题分享。肖义平表示，基于全面人才评价是未来人才梯队建设的发展趋势，其核心理念是以全面素质评价、全面行为评价和全面绩效评价为基础进行人才梯度的全盘规划，它的评价对象是全部人才，并且融入于人才管理的全流程，它强调建立对人才全职业周期的评价，其内涵是对人才一贯表现和全部工作的评价。

在另一场研讨会中，诺姆四达集团合伙人、华南区顾问总监曾双喜为众多HR带来了一场关于胜任力模型构建及应用的精彩演讲。曾双喜从胜任力模型的概念、构建技术思路、落地应用，以及培训辅导式建模等方面做了详细阐述。研讨会现场座无虚席，独到的见解和经典的案例，使得演讲受到现场HR的一致好评。

据组委会统计，此次展会汇集近60家展商，带来近50场人力资源前沿话题研讨会，吸引了共计4,889名人力资源总监、人力资源经理人、企业中高层管理者、企业人力资源需求采购者等到会观展，掀起了新一轮人力资源领域内交流与学习的热潮。