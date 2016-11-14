庄臣入选2016年“全球最适宜工作的25家跨国公司”

庄臣被 GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE 提名为2016年“全球最适宜工作的25家跨国公司”

公司第五次获此荣誉，在榜单中排第20名

威斯康星州拉辛2016 年11月14日电 /美通社/ -- 庄臣是 Pledge®、Raid®、Mr. Muscle® 和 Pest Rest® 等值得信赖品牌的制造商，今天，该公司宣布，它被全球最大的年度卓越工作场所研究机构 Great Place to Work® Institute 提名为“全球最适宜工作的25家跨国公司”。庄臣在榜单中排第20名。这是本公司第五次荣登此榜单。

“庄臣取得成功最重要的因素是公司拥有才华横溢且爱岗敬业的员工。我们努力营造能够启发和鼓舞员工的绝佳工作场所，这是极其重要的一个方面。”庄臣的主席兼首席执行官 Fisk Johnson 说道。“努力营造尊重、诚信和包容的工作环境。为员工提供实现职业发展所必需的资源和工具。我们很高兴被提名为‘最适宜工作的跨国公司’。”

自2011年起，Great Place to Work® 通过发布“全球最适宜工作的跨国公司”榜单，以发现在多个国家打造绝佳工作场所的优秀组织。要符合资格，公司必须至少被列入五份国家最佳工作场所榜单中，在全球最少拥有5,000名员工，且40%员工必须位于总部所在国家以外的其他国家。

除了因组织被调查员工所处的国家的数量而获得的额外分数之外，结合这些国家榜单的结果和这些调查得出的公司全球员工百分比，以此来得出前25名的排名。

“这些组织具有极高的知名度，因为它们的品牌会出现在全球各地。但在这些成功品牌的背后，是享有高度信任的工作场所，绝大多数员工在这里能感到被重视、被善待，且感受到他们的工作很重要。”Great Place to Work® 的执行副总裁 Kim Peters 说道。“恭喜这些全球最棒的组织！”

遍布全球的卓越职场

庄臣获得了 Great Place to Work® Institute 颁发的一系列荣誉，该奖项是最新的一项。公司已在以下国家／地区获得了奖项：

阿根廷

巴西

中美洲/哥斯达黎加

德国

意大利

拉丁美洲多个国家

墨西哥

尼日利亚

波兰

英国

里约

委内瑞拉

庄臣还被 Working Mother（《职业母亲》）杂志第28次列入“职业母亲最佳企业100强”榜单，且公司的人权运动企业平等指数的得分为100%。