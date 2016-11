才云四人行,带你去看西雅图 KubeCon

西雅图2016年11月14日电 /美通社/ -- 11月8-9日,在美国总统大选之际,全球 Kubernetes 大会 KubeCon 在美国西雅图如火如荼地展开。

KubeCon 是由 Linux Foundation/Cloud Native Computing Foundation 发起的Kubernetes 最高盛会,由 Google、Redhat、Cisco、Intel、Microsoft、Huawei、IBM、VMWare 等众多厂商赞助支持。

今年 KubeCon 有近1200名参会者,waiting list 的人数也达到300人之多,可见Kubernetes 社区的火爆以及广大企业、厂商对 Kubernetes 的认可。

相比于往年的大会,今年的 Kubecon 演讲路演中实践案例分享数量急剧增多,金融、存储、教育、互联网等多个知名企业均分享了各自使用 Kubernetes 构建大规模管理平台的成功经验。

此外,Kubernetes 社区的权威贡献者、兴趣小组和主流公司也分享了 Kubernetes 1.4 以后的发展动态,将会进一步向着 “Give Everyone the Power to Run Agile, Reliable, Distributed Systems at Scale”的目标迈进,加速巩固 Kubernetes 在新一代分布式计算领域的霸主地位。

才云此番派出了精英代表团活跃在 KubeCon 国际化大舞台,进一步扩大在上游社区的影响力。

才云 CEO 张鑫在此次大会中发表了“The Good, the Bad, and the Ugly of Managing Production Systems with Kubernetes in Chinese Enterprises” 的主题演讲。这个作为本次 KubeCon 唯一来自中国容器公司的演讲,是从全球数百篇投稿中被遴选而出,也获得了圈内同行的高度认可。

在本次演讲中,张鑫博士介绍了 Kubernetes 在中国的现状与未来,总结了 Kubernetes 在落地中国的优势与机遇,并展现了才云在 Kubernetes 落地传统企业、适应不同行业化需求中所做出的技术创新和开源贡献。快速部署、高可用负载均衡、灵活的日志与监控机制、容器化深度学习等方案引起了社区的强烈兴趣。

此外,在演讲中,张鑫推出了才云自主开源项目 Cyclone (https://github.com/caicloud/cyclone), 专注解决微服务架构下的面向容器的 CI/CD 和版本管理问题。

演讲还介绍了与 VMWare 合作的开源镜像仓库 Harbor (https://github.com/vmware/harbor) 的优势和案例,进一步推动中国开源项目在国际舞台的认可度。

才云 COO 韩佳瑶是 Cloud Native Computing Foundation 的全球大使(Ambassador),此次受 CNCF 组委会特邀参加 KubeCon 西雅图大会,在11/9日下午与 CNCF 的 Executor Director Dan Kohn 和 Linux Foundation 的 VP Chris Aniszczyk 进行了深入交流并探讨了未来的多方位合作。韩佳瑶向 CNCF 和 Linux Foundation 介绍了2016年 Kubernetes 社区在中国的开展情况,双方达成了2017年 Kubernetes 在中国地区的推广计划。

才云 CTO 邓德源和开源贡献者梁明强在会议期间积极参与和上游的讨论,就调度算法、GPU支持、七层负载均衡等多个领域和上游相关负责人进行了深入的技术探讨。

值得一提的是,新晋加盟才云的上游大神、前惠普专家赵慧智(Hui-Zhi Zhao)在 GPU领域的贡献也多次受到国际同行的认可。

后续,才云将会发布 KubeCon 精彩干货回顾,带大家一起领略 Kubernetes 的最新动态和突破。才云也会进一步报道 Cyclone 和 Harbor 推向国际舞台的细节,敬请期待。